La ley aprobada por el Parlamento misionero instituye el da 31 de octubre de cada ao como Da de la Reforma Protestante y establece esa fecha conmemorativa como da no laborable para los agentes de los tres Poderes del Estado que profesen el culto protestante. Dispone tambin la suspensin de clases para los establecimientos educativos de gestin privada, dependientes del culto protestante, para el desarrollo de diversas actividades conmemorativas.

Es que la modalidad del robo perpetrado en un inmueble ubicado sobre la calle Morcillo al 4.500, de Posadas, es similar a otros que se produjeron en las ltimas semanas. Segn la denuncia realizada por Nstor R. (47) en la comisara Seccional 3ra, fue alertado que de su vivienda salieron dos hombres quienes subieron a una motocicleta y raudamente desaparecieron del lugar con rumbo desconocido. Esto habra despertado las sospechas del vecino quien no dud en avisar al damnificado, empleado de una distribuidora. Al llegar a su vivienda el hombre constat que los ladrones ingresaron por la puerta trasera que fue abierta aparentemente con un elemento tipo "pata de cabra".

As lo confirm en dilogo con el secretario de la Comisin Provincial contra la Tortura, Eduardo Scherer. La presentacin se llevar a cabo el prximo 7 de noviembre a las 9 en el Saln de Dos Constituciones. All se dar a conocer toda la informacin y los datos que se recolectaron desde octubre del 2016, cuando comenz a funcionar el organismo. A su vez, tambin difundirn las conclusiones a las que se llegaron luego del proceso de trabajo.

Minutos despus de la captura de Alejandro R. (20) y Jorge L. (26), tras el robo a una mdica, se recepcion la denuncia de una trabajadora social que tambin sufri la sustraccin de sus pertenencias presuntamente por parte del do, sobre calle Suiza. Los dos ilcitos se registraron entre las 19:15 y 19:30 del jueves.

La Cmara de Diputados provincial instituy un adicional compensador para los trabajadores del Poder Legislativo de la Provincia en actividad y en planta permanente, incluidos los titulares del Sistema de Retiro Voluntario Anticipado, quienes pueden incorporarse al presente rgimen al momento de cumplir con los requisitos para acceder a la jubilacin ordinaria. Tambin, los que hayan iniciado trmites jubilatorios y cuyo beneficio todava no le haya sido otorgado, quedando excluidos quienes se desempeen en cargos polticos y planta temporaria.

El gobernador Hugo Passalacqua anunci que el prximo viernes 20 abonarn Fonid; Aporte Nacional ex articulo 9 ; Aporte Provincial ex articulo 9. Adems se pagar: Material Didctico; Garanta Salarial mes de Agosto 2017 y Suplementarias mes de Agosto 2017.

La diputada provincial Myriam Duarte quien expuso en la Cmara de Representantes el caso de Jos Melo, como un joven detenido siendo menor de edad por el delito de abuso sexual, dio cuenta que su presentacin se bas en el informe del Servicio Penitenciario, porque era la informacin de que dispona. Pero al poder acceder al expediente se pudo determinar que no era menor de edad cuando se lo detuvo en el 2007, y se ignoraba su edad porque no tena documentacin y no exista la posibilidad de comunicarse con l, por ser sordo y analfabeto.