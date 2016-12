ITC diferenciado: critican la oposición de cámaras del interior de Misiones

"Qué puede pensar el Gobierno nacional cuando ve que no hay unión entre las mismas Cámaras de Comercio de Misiones?" se preguntó el empresario Carlos D' Orazzi, miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, señalando que en lo personal lo había "avergonzado la mezquindad, el esfuerzo que hicieron las Cámaras de Oberá y Eldorado para que no se concrete el ITC diferenciado porque salía sólo para Posadas". En cambio, comparó,"la Cámara de Comercio de Iguazú dio su bienvenida a la medida, con la promesa de que se extendiera a toda la Provincia, en el mes de abril del año próximo".

D' Orazzi dice que con haber sido la anterior crisis del comercio posadeño "muy dura; estoy sintiendo más ésta, no sé si por el tiempo que llevamos en el rubro y las ganas que tenemos que no vuelva a suceder". No obstante, indicó que "seguimos poniendo el hombro, a pesar de ser éste uno de los peores momentos que vivimos no sólo los que enfrentamos la asimetría con Paraguay, sino también quienes deben competir en desiguales condiciones con Brasil o con Chile". Manifestó que hasta el martes habían cerrado 257 negocios y se habían perdido 10.800 empleos formales "y creo que un 40% más, de los informales".

Hizo notar que, por ejemplo, en la Placita del Puente se pueden ver no menos de 20 split en exhibición. De las mismas características o muy parecidos a los que se ven en edificios de alta categoría de Posadas. Entonces qué onda la Afip?. Porque es fácil cazar en el gallinero, presionarnos a quienes tenemos un negocio porque saben que no vamos a cerrar aunque nos aprieten".

Dijo entender que esto sucede "porque además no hay verdadera intención de ponerle fin a esto. No baja una decisión de Buenos Aires en este sentido. Y por eso vemos hasta camiones cargados con split provenientes de Paraguay que descargan la mercadería en Córdoba. O vemos split que se venden con instalación incluida en la ciudad de Leandro N. Alem".,

Puntualizó que si un proveedor le hace una oferta: equipos que se venden a 10 mil pesos, por 8 mil diciendo "que lo dejo a ese precio porque es usted un comprador antiguo. Tengo 50 para ofrecerle a ese precio. Qué hago yo?, lo rechazo?, le digo no, no, si no le vende así también a mis colegas no le compro. Por supouesto que no, acepto la oferta. Entonces creo que es necesario que todos nos saquemos la careta y empecemos a actuar con sinceridad".

Destacó las gestiones llevadas adelante por el gobernador Hugo Passalacqua y la propuesta del Ahora Misiones."porque podemos hacer ofertas interesantes. Un 20% de descuento al que en algunos artículos se suma otro 10% que aceptó hacer el fabricante".

Dijo que sus comercios tienen todo en oferta, con especial demanda por heladeras, ventiladores de industria nacional "que además de ser muy buenos han mejorado su estética y piletas Pelopincho. Todos estos artículos demandados por la gente. Este año no hay demanda de equipos de música como en otros fin de año", comentó.