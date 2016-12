Obispo Martínez: la oración de alguien que se siente necesitado es más fuerte para Dios

“Dios eligió nacer en los lugares donde es necesario el amor”, dijo monseñor Juan Ruben Martínez, quien celebró la misa de Navidad, anticipada, en la Capilla “Virgen de los Dolores”, ubicada en el predio de los hospitales Baliña y Carrillo, de la ciudad de Posadas. La celebración eucarística fue como cierre de las actividades pastorales del año y participaron los pacientes internados en ambos nosocomios, los agentes pastorales que trabajan en el lugar, la comunidad en general y las hermanas “Siervas de la Divina Providencia” que están trabajando y atendiendo la comunidad. El presbítero Miguel Angel Moura, de la parroquia Jesus Misericordioso, también concelebró la misa.

Durante la homilía, Monseñor Juan Rubén Martínez destacó la importancia del amor, “Dios eligió nacer en los lugares donde más necesario es el amor”.



“Celebramos especialmente el amor. Hoy estamos celebrando adentro de la capilla, gracias al trabajo que hicieron las hermanas en recuperar la capilla, limpiarla y restaurarla también. Este año celebramos dos grandes misterios La Pascua y también la Navidad, esto sin lugar a dudas es un signo de amor y de misericordia”, comentó.

Además, Monseñor reflexiono diciendo “Hay tantos lugares en los que no podemos acompañar y este era uno de ellos. Y muchas veces no lo podemos hacer por las distancias o por otros motivos. Gracias a Dios están las hermanas, que de verdad han sido una bendición para este lugar. Esto es un signo fuerte, acompañar esta espacio, esta tarea después de haber hablado tanto de la Misericordia en este año. Tenemos que decir Gracias por su carisma y ojalá se multiplique y también hayan muchas chicas que quieran vivir esta experiencia del amor de Dios”. Además, también recordó que “Dios tanto nos amó que quiso hacerse uno de nosotros. Él no necesitó mostrarse de ninguna manera. Es más, nació en un lugar pobre. En un costado, María y José, ellos, armaron un pesebre sencillo y lo hicieron con mucho amor”.

Por otro lado, como en otras oportunidades, Monseñor Juan Rubén destacó la importancia de la oración diciendo: “Dios ama con mucha predilección a los que más necesitan. Nosotros tenemos que acercarnos y poner Misericordia en los lugares donde hay dolor. Dios quiso estar en medio nuestro. Él siempre escucha a los que se sienten necesitados. La oración de un enfermo o de alguien que tiene una necesidad tiene un efecto más importante. Dios siempre escucha La oración de alguien que se siente necesitado, es más fuerte para Dios”.

Para finalizar la homilía dijo: “Hoy pedimos especialmente por este lugar, por los médicos enfermeras y enfermeros para que puedan sentir en su corazón el amor del servicio. Qué lindo es cuando vemos que alguien cumple con una tarea y lo hace con amor. No olvidemos que Dios ve cuando hay Realmente amor. Eso es lo que celebramos, celebramos el amor real y concreto. Él quiso habitar, él se acercó. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hacernos uno con los que más necesitados de amor están”.

Al finalizar la misa, se proyectó un pesebre actuado por los enfermos internados en los dos hospitales. Pesebre que fue grabado y editado en el patio del nosocomio destacando el compromiso de la comunidad y intensa participación de los “actores” que se pusieron en los papeles "para demostrar que Dios nace en nuestros corazones, en nuestras casas y ahí quiere quedarse".