Villen: "el Seven exige hoy una gran condición atlética”

Tras la Concentración Nacional Femenina de rugby, de la que participaron las eldoradenses María Paula Pedrozo y Noelia Billerbeck, habló el Head Coach, Daniel Villén, que explicó cuáles fueron los tópicos sobre los cuáles se trabajó y qué hay que esperar del equipo en el próximo Sudamericano que se va a disputar en febrero en Villa Carlos Paz y que es clasificatorio para la etapa del circuito mundial de Hong Kong.



¿Cuán importante fue poder trabajar con un plantel extenso?

Fue realmente un hito. Poder trabajar con las chicas y haber podido tener a un plantel de veinte jugadoras durante cuatro días a full, fue extraordinario. Hoy parece algo normal, pero poder hacer esta concentración es para el rugby femenino, algo importantísimo y muy valorado. He tenido la oportunidad de ver jugadoras nuevas que habían tenido un buen rendimiento en el Seven de Paraná. Eso ha sido algo vital, poder tener la chance de trabajar con una base más amplia, incorporando jugadoras jóvenes a la estructura.

¿En que se trabajó con mayor hincapié?

En varias cosas: trabajamos intensamente en el sistema defensivo. También en cómo pasar de ataque a defensa sin perder tiempo e insistí en los trabajos relacionados con los duelos 1 v 1. Para nosotros, es trascendental mejorar eso, cómo resolvemos los duelos.

¿En qué aspectos creés que han crecido en este último tiempo?

Es una tentación decir que en el número de jugadoras de buen nivel disponible. Pero no sólo en cuanto al número de jugadoras… creo que hemos crecido en todos los aspectos. En algunos más y en otros menos, pero evolucionamos. Entender las estructuras de las sociedades de ataque, en la parte atlética… y acá quisiera puntualizar en lo de seguir y reforzar la condición atlética de las jugadoras. En el rugby y sobre todo en el seven, como en todos los deportes olímpicos, antes de ser jugadoras tienen que ser atletas. Que tengan presencia física. Hay que mejorar y perfeccionar eso. Hemos hablado con el PF del Seven masculino para, individualmente y en sus realidades, poder estructurar el trabajo con las chicas de cara al futuro mediato. La aptitud física y el estado atlético son condición innegociable con las jugadoras que quieran estar.

¿Qué significa para este plantel la posibilidad de ir a Hong Kong?

El hecho de que el certamen habilite dos plazas para Hong Kong, con lo que significa en el mundo del seven y como estímulo en sí mismo, es una motivación extra que saca lo mejor de las jugadoras. Por supuesto, hacer un buen sudamericano aseguraría un torneo más de nivel internacional que sumaríamos, lo que nos permitiría mayor contiunuidad. Sería maravilloso tener la chance de ir.

Fuente: UAR.