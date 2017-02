La producción de las Pymes industriales bajó 2,9% en diciembre

Durante el mes hubo una leve mejora en sectores como materiales de transporte, productos de metal, maquinaria y equipo y producción de madera y muebles. Además, se duplicó la proporción de empresas en alza: si en noviembre sólo el 14,8% de las industrias declaró aumentos anuales en su producción, en diciembre ese porcentaje fue del 28%. Igual, la mitad de las compañías continuó cayendo.

Sobre la recuperación de la economía, nueve de cada 10 industrias cree que sucederá durante este año, aunque el 70% lo espera a partir del segundo trimestre. Otro dato positivo del mes es que subió a 30% la proporción de empresas con planes de inversión para 2017, mientras que otro 26,8% estaría evaluándolos.

La producción de las Pymes industriales cayó un 2,9% en diciembre frente a igual mes del año pasado pero repuntó 2% en la comparación mensual (sin desestacionalizar). Así, la industria Pyme finalizó 2016 con un retroceso del 5%.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por Came entre 250 industrias Pymes del país. El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) alcanzó un valor de 83,2 puntos en el mes, ubicándose casi 17% por debajo de los niveles de producción de diciembre de 2011 y diciembre de 2012 cuando se alcanzó el mayor valor de la serie para ese mes.

En diciembre, el 49,6% de las empresas relevadas finalizaron en baja, mejorando sustancialmente la situación del conjunto (en octubre las caídas afectaron al 75% de las industrias de la muestra y en noviembre al 69,2%). En cambio, el 22,4% se mantuvo sin cambios (16% en noviembre) y el 28% tuvo variación positiva en la comparación anual (14,8% en noviembre).

Volvió a subir levemente la proporción de empresas con rentabilidad positiva y el 50,8% presentan esa condición (46,8% en noviembre). El 49,2% restante mantiene rentabilidades negativa (17,6%), nula (31,2%) o no sabe (0,4%). La mejora en la utilidad se vincula directamente con la mayor cantidad de industrias que finalizaron el mes en alza.

Pero a pesar del leve repunte, según la mayoría de los industriales la recuperación de la industria no llegará hasta abril. Efectivamente, sólo el 26,6% de los empresarios relevados cree que la recuperación de la actividad será en febrero o marzo próximos, mientras que el 18,9% lo espera para abril, el 4,4% para mayo y el 42,2% recién a partir de junio. Persiste un 7,8% de empresas que aún no visualizan un escenario claro de recuperación y no pueden precisar una fecha.

Por sectores, las ramas con caídas en la comparación anual en diciembre fueron: “Productos de caucho y plástico” (-8,1%), “Productos químicos” (-7,5%), “Productos electro-mecánicos e informática” (-6,1%), “Papel, cartón, edición e impresión” (-5,8%), “Minerales no metálicos” (-5,5%), “Calzado y marroquinería” (-4,7%), “Alimentos y bebidas” (-3,1%), e “Indumentaria y Textil” (-2,9%). En tanto, se mantuvo sin cambios “Madera y muebles” y repuntó 1,1% la producción de “Productos de metal, maquinaria y equipo” y 2,4% la de “Material de Transporte”.