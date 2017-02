Niñera golpeadora: “lo único que pido es que la metan presa”, dijo el padre de las nenas  

“Las nenas comenzaron a cambiar sus actitudes, eran muy amorosas con nosotros, cuando llegábamos a la noche a casa nos abrazaban nos besaban todo normal, después de un tiempo, las nenas estaban cambiadas y a raíz de eso decidimos poner las cámaras por estos cambios de actitudes y luego pudimos ver lo que es de público conocimiento”, relató el padre de las niñas, Gustavo Martínez. Junto a su pareja comenzaron a observar cambios en las actitudes de las nenas, además faltaban algunos objetos y decidieron poner las cámaras. "Sentí mucha impotencia y tristeza cuando vi las imágenes", dijo.

“Lo primero que hice fue largarme a llorar, cerré los ojos, me invadió una impotencia impresionante, no supe que decirle a mi mujer para poder ayudarla con lo que estábamos viendo, no lo podíamos creer realmente. La bebe que mas cambios de actitud tuvo fue la mas chiquita, la más grande era muy pegada con esta chica” contó Gustavo con visible actitud de triteza.

“Podíamos aceptar que no haga nada en la casa, pero nunca hubiéramos desconfiado que le haga algo a las nenas, pero los cambios de actitud son los que nos hicieron dudar, lo que no sabemos es si algún día le pegó a Maite, la mas chiquita, si vimos en el video lo que le pasó a la otra nena” dijo Gustavo Martínez.

“Yo lo único que pido es que la metan presa, no te voy a mentir, me duele en alma y gracias a Dios no cometí el error de ir a buscar a la chica, porque hubiera pasado cualquier otra cosa, es muy doloroso esto para mi, pero ya está, eso no me sirve de nada, en realidad estoy muy dolido porque confié mucho en ella” remarcó con dolor el padre de las nenas golpeadas, Gustavo Martínez. (CVI Noticias)