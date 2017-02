Toviggino: “El fútbol vuelve cuando se solucionen los problemas de AFA” 

El presidente del Consejo Federal y miembro de la Comisión Normalizadora de AFA charló con el programa radial "Interior Futbolero" y brindó novedades acerca de la postura adoptada por el ascenso frente a los problemas institucionales del fútbol argentino.

En el aire de IF Radio, Pablo Toviggino no dejó ningún tipo de dudas acerca de la posición que tomará el ascenso en el plenario que se celebrará en la jornada de hoy frente a la postura adoptada por la Primera División: “Me parece que es una postura totalmente equivocada, que sin duda no va a tener ningún tipo de quórum.

Aquí hay que tomar el fútbol por la problemática general, y no se soluciona solamente con esos puntos a tratar“, sostuvo, en respuesta a los dichos de Nicolás Russo, quien afirmó que la intención de los clubes de Primera es debatir únicamente acerca de los derechos de televisación.

En referencia al reemplazo de Gustavo Bassi como responsable de las designaciones arbitrales para el fútbol del interior, manifestó: “Bassi es empleado de planta permanente de AFA. Hoy está con una licencia laboral, como cualquier trabajador. Hay que esperar que cumpla esta licencia y que vuelva al Consejo Federal para ver cuál será el lugar que ocupe”.

Por último, y tras ser consultado acerca de cuándo volverá la competencia oficial a nivel nacional, Toviggino fue contundente: "El fútbol vuelve cuando se solucionen los problemas institucionales de AFA. Es imposible jugar al fútbol sin AFA, y es imposible una AFA sin fútbol. Estas dos cosas deben ir de la mano".

Y agregó: "La solución debe ser integral, con un presidente, con una recisión de contrato, con la mejor de las ofertas de las empresas privadas y con un estatuto acorde a lo que pide FIFA. Ese es el camino, y tenemos que ir todos juntos, si no va a ser muy difícil que en la próxima semana haya fútbol".

Fuente: Interior Fútbolero.