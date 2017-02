Los gobernadores acordaron reclamarle a Macri los fondos para el aumento a los docentes

Gobernadores del oficialismo y la oposición acordaron que le reclamarán a la Casa Rosada una "actualización" del fondo compensador educativo de cara a la paritaria docente y de estatales, luego de una reunión que mantuvieron para definir una estrategia común a todas las provincias.

Después de que la Nación evitara fijar un piso para las paritarias docentes 16 mandatarios de distintos espacios (PJ, PRO y UCR) se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para debatir los parámetros de la negociación salarial de cara al ciclo lectivo 2017.



En la reunión, a la que sorpresivamente asistió la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, se acordó además que el gobierno Nacional no intervendrá en las negociaciones paritarias docentes de cada provincia, como pasó hasta el año pasado.

En cuanto al techo de las paritarias, aunque evitaron hablar de una cifra común se planteó un 18% como límite a de aumento al sector, aunque algunas provincias no estarían en condiciones de hacer frente a esa suba. Esta cifra está muy lejos de lo que reclaman CTERA y SUTEBA, que esta semana amenzaron con no empezar las clases si el Gobierno no convoca a paritarias: piden al menos 35% de aumento.

La reunión había sido convocada previamente por los gobernadores peronistas y opositores que integran el grupo Savoy -que frenaron el proyecto de ley de Impuesto a las Ganancias que se había votado en Diputados-. Aunque por pedido del Gobierno ampliaron la convocatoria, a la que se sumaron Vidal, Gerardo Morales (Jujuy), Diego Santilli (Ciudad de Buenos Aires) y el ministro de Hacienda de Mendoza Martín Kerchner.

Los gobernadores peronistas que participaron junto al socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe), Omar Gutiérrez (MPN-Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) respaldaron la posición del gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri de no participar de una paritaria nacional que los gremios docentes.



Sin embargo los gobernadores de otras provincias como Formosa (Gildo Insfrán), La Pampa (Carlos Verna), Chubut (Mario Das Neves), Santa Cruz (Alicia Kichner), y San Luis (Alberto Rodríguez Saá), que enviaron emisarios, reclaman que el Gobierno participe de las paritarias.

A diferencia de la postura de los puntanos, Santilli - que participó en reemplazo de Horacio Rodríguez Larreta- dijo: "Son las provincias las que pagan los sueldos de los docentes y estatales y por eso tiene que existir un acuerdo que respete la situación financiera de cada distrito. El objetivo es que cada provincia tenga su propia paritaria con un marco general".

También participaron los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Colombi (Corrientes), Domingo Peppo (Chaco), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalaqcua (Misiones), Lucía Corpacci (Catamarca), y el ministro de Hacienda de San Juan Roberto Gattoni, entre otros. (TN)