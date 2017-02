Padre denuncia desaparición de su hija y acusa a su madre de pedófila

Juan Pedro Musich (60) habló en exclusiva con para realizar una grave denuncia contra su ex pareja María G. (28), señalándola por llevarse a la hija de dos años y tres meses que tienen en común . También la acusó de pedófila y ladrona. “Nosotros nos separamos porque le encontré en su celular material de pornografía infantil. Incluso vi fotos de mi niña semidesnuda”. La pequeña se llama, Oriana tiene un retraso madurativo y su padre asegura que no la ve hace unos 50 días.

“La madre es una corrupta que ya tiene seis denuncias en su contra. Es pedófila y robó 8.000 pesos. Evadió tres perimetrales y me amenazó tres veces de muerte a través de llamados telefónicos junto con su actual pareja”, relató Musich.

Además, aseveró que era una mujer agresiva y golpeadora cuando ambos vivían juntos en un domicilio ubicado sobre la avenida Alem, casi Lavalle. “Desde el 20 de noviembre que la estoy denunciando, pero la Justicia no se preocupa. Hasta que no le pase algo grave a la criatura no van a hacer nada”, resaltó.

Asimismo, recalcó que la hermana de su ex pareja debía llevar a la niña a visitar a su padre los días miércoles y sábado de 8 a 18 horas. “Hace meses que no lo hace y hasta cambió su número de celular para que no me pueda comunicar. Necesito ayuda para poder ver a mi pequeña”, insistió.

Oriana es discapacitada, tiene retraso madurativo, problemas de audición y en los riñones y necesita de cuidados especiales. “Necesito encontrar a mi hija y salvarla de esta degenerada que no merece ser madre. Me preocupa su salud y bienestar. Quiero que me la entregue porque es lo más preciado que tengo en la vida”, añadió.