"Supermartes": el 7 de marzo CFK irá a Comodoro Py y marchará la CGT

El primer martes de marzo será un día especial para la coyuntura política de la Argentina. Es que esas "paradojas del destino" hicieron coincidir en un mismo días dos actos que seguramente movilizarán a muchas personas.

El 7 de marzo es la fecha que eligió la CGT para movilizarse contra el gobierno nacional. Según anunciaron sus principales referentes, los empresarios incumplieron su compromiso de no realizar más despidos y la desocupación se aceleró en las últimas semanas. Ante este panorama rompieron la mesa de diálogo y convocaron a medidas de fuerza.

Probablemente los sindicalistas aprovechen ese 7 de marzo para anunciar un paro general, previsto para fin de mes, aunque en el Poder Ejecutivo todavía tienen confianza de que podrán revertir el panorama a través del "diálogo". En ese sentido se pronunció este viernes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien vinculó la protesta a cuestiones políticas de un año intenso en el que los argentinos renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.



Ese mismo martes 7 de marzo también habrá movimiento en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Claudio Bonadio citó a Cristina Elisabet Kirchner para que declare en indagatoria en el caso Los Sauces. La acusan de presunto "lavado de dinero y cohecho".

La ex jefa de Estado concurrió cuatro veces el año pasado a Comodoro Py.

13 de abril de 2016

La ex Presidente fue citada como imputada a declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio en la causa que analiza las operaciones con "dólar futuro".

6 de julio de 2016

La ex jefa de Estado se presentó ante el juez Claudio Bonadio para notificarse de su procesamiento en la causa por el dólar futuro.

31 de octubre de 2016

Cristina Kirchner se presentó como imputada ante el juez federal Julián Ercolini en una causa que analiza la adjudicación de la obra pública durante su gobierno.



29 de noviembre de 2016

La ex mandataria estuvo 20 minutos para registrar sus huellas dactilares. Por pedido de la propia ex Presidente, la militancia no la acompañó a los tribunales federales.

