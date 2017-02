Monseñor Martínez: “La esperanza es un don de Dios”

El obispo de la Diócesis de Posadas, Juan Rubén Martínez, en su carta pastoral dominical afirmó que “vamos iniciando este nuevo año, y queremos activarnos en la esperanza, la cual nos anima en medio de tantas situaciones que muchas veces pueden desanimarnos. Este año seguimos profundizando en como acompañaremos pastoralmente el desafío de un tema central para nuestra gente, que es la familia”.

Si bien hay tantas situaciones que tenemos que agradecer en relación a la familia, también sabemos que hay muchos sufrimientos, tanto por las divisiones que se dan cuando se ponen en crisis los vínculos de los matrimonios, problemas en las relaciones de los padres con los hijos, como por las situaciones económicas que padecen tantos hogares cuando sobre todo sus miembros no consiguen trabajo, o tiene trabajos frágiles. Sobre todo los jóvenes que no trabajan ni estudian. También cuando en tantos hogares se instala el flagelo de la droga, y esto hasta en niños y adolescentes. Nos preguntamos si estos problemas interesan a la sociedad solo para tenerlo como noticias, o asumir estos males para erradicarlos con responsabilidad y esperanza.

La esperanza es creer que las cosas pueden mejorar, porque la “Vida”, triunfa sobre la muerte. La esperanza debe llevar a participar, comprometernos, testimoniar, anunciar, denunciar, pero no mentir hablando de solidaridad y escondiendo los más bajos intereses.

Hace algunos años los obispos Argentinos señalábamos que tipo de liderazgos necesitamos: “Necesitamos generar un liderazgo con capacidad de promover el desarrollo integral de la persona y la sociedad. No habrá cambios profundos si no reconoce, en todos los ambientes y sectores una mística del servicio, que ayude a despertar nuevas vocaciones de compromiso social y político. El verdadero liderazgo separa la omnipotencia del poder y no se conforma con la mera gestión de las urgencias”

Con esta reflexión entrando en este año 2017 creo oportuno subrayar que para el cristiano es fundamental pedir a Dios ser sostenidos por la virtud y don de “la Esperanza”.

La esperanza es un don de Dios, es tener desde la fe la certeza que Cristo, Resucito, que “la vida” triunfa sobre la muerte. Es esperar el encuentro definitivo con nuestro Padre Dios, esperar su abrazo. Comprender que hay un encuentro con Dios que trasciende la historia. Pero esta “esperanza” lejos de proponernos una espera “pasiva”, reclama un compromiso activo en la realidad que nos toca vivir.

Ese “Don” de la esperanza nos compromete a ser protagonistas, y con “el camino” y la palabra, nos reclama transformar el mundo. El Evangelio de este domingo (Mt. 5,13-16), nos dice: “Ustedes son la sal de la tierra…Ustedes son la luz del mundo…”, y el profeta Isaías en la primera lectura que se lee (Is. 58,7-10), nos señala que ayuno agrada a Dios: “¿no será partir al hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Qué cuando veas a un desnudo lo cubras, y de tu semejante no te apartes?..” si apartas de ti todo yugo no apuntes con el dedo y no hables maldad, repartes al hambriento tu pan, y almas afligidas dejas saciadas resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía…” Estos textos nos proponen una reflexión que revela que la esperanza cristiana implica un estilo de vida y compromiso en el día a día de la vida.