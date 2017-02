Viveza criolla: el caso del remisero posadeño que cobró 1.800 pesos para llevar a una mujer a Paraguay

El insólito hecho ocurrió hace cinco años. El trabajador del volante se hizo con la suma de dinero en concepto de trámites y comisión. Cayó en el engaño una mujer procedente de Buenos Aires, quien necesitaba ir de manera urgente ir hasta a Encarnación a visitar familiares. Lo peor de la historia es que el conductor ni siquiera cumplió con su labor y dejó a estafada sin llegar a destino.

Una mujer de 51 años, viajó desde la localidad de San Martín para cumplir con una promesa que le hizo a parte de su familia de visitarlos en Paraguay. Al llegar a la Terminal de Posadas, se dispuso a tomar un remis, sin saber que ese era el inicio de un largo camino que terminaría en una estafa en la cual la única damnificada sería ella.

“¿A dónde va señora?” le dijo el remisero de unos 45 años a la mujer. Ella contestó que se iba a Paraguay y así se inició la maniobra.

El viaje fue normal. Nada hacía pensar lo que iba a ocurrir en minutos. Luego del recorrido, el trabajador del volante descendió del vehículo para hacer los trámites migratorios y luego de unos corto lapso de tiempo regresó, asegurando que no tenía un papel clave que necesitaba si o si para atravesar la frontera.

Fue así que la trampa empezó a consumarse. El estafador le ofreció sus servicios para destrabar la situación a la pasajera, a cambio de la increíble suma de 1.200 pesos, para poder pasar sin ese supuesto documento que exigían en Migraciones.

Pero eso no fue todo, dado que a ese monto había que sumarle 400 pesos por el costo del viaje al otro lado del Paraná y 200 pesos más en concepto de comisión. La estafa ya estaba a la vista. La mujer entró en un estado de desesperación, ya que necesitaba llegar hasta la casa de sus familiares. Consciente de lo que estaba ocurriendo, no le quedó otra opción que aceptar la “oferta” a pesar de saber que la estaban engañando.

No conforme con cobrar ilegalmente el dinero a la señora, el remisero le avisó que él no la iba a llevar hasta Encarnación, sino que esa tarea sería concretada por un compañero. La mujer visiblemente enojada e indignada, se subió al coche que le indicó el estafador, y allí el conductor del mismo le dijo: “Mi colega me dijo que usted me iba a dar 300 pesos y yo por esa cantidad no viajo”.

La mujer, en un estado de desamparo y cólera bajó y gritó con toda su bronca: “Les juro que los voy a denunciar”. Pasó solamente un día y la víctima del engaño cumplió con su advertencia y radicó la denuncia correspondiente en Posadas.

El delincuente que intentó la “viveza” criolla fue inmediatamente detenido y puesto en una celda de la comisaría seccional Tercera.

Un caso que ocurrió hace cinco años a una mujer que vino desde Buenos Aires con mucha ilusión de visitar a su familia en Paraguay, y se encontró con lo que seguramente fue una de las peores vivencias de su vida.