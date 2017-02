Fútbol: Ramón Lentini volvió a ser el temido goleador

Está feliz y eso se refleja en su rostro. Ramón Lentini fue clave para San Martín en la campaña del Federal A que culminó con el ascenso, pero una seguidilla de lesiones le quitó continuidad durante el primer semestre de la B Nacional. Por eso, decidió apuntar todas sus fichas a 2017. Realizó una buena pretemporada, se puso a punto físicamente, luce más estilizado y comenzó a ganar minutos de juego, algo que fue su talón de Aquiles en la primera parte del torneo.

Los benditos goles de los que vive un delantero, comenzaron a aparecer en los amistosos. Lentini marcó en la mayoría los partidos de pretemporada. El viernes se dio el gusto de aportar dos para emparejar un juego contra Mitre, que parecía perdido. “Estoy contento porque esto sirve para seguir sumando confianza. Cada vez me siento mejor, aunque debo seguir mejorando porque quiero llegar 10 puntos al arranque del torneo”, cuenta el goleador.



Una noche para recordar

El viernes, cuando el partido se le había complicado inesperadamente a San Martín, él apareció en todo su esplendor. Con un golazo, de chilena, estableció el 2-3 y en la última jugada le puso tiza a su botín izquierdo para darle justeza a la ejecución del penal y sellar el empate final.

“En el primero no me quedaba otra. La pelota venía arriba y si intentaba pararla me iban a llegar los defensores. El penal entró con lo justo; abrí demasiado el pie y la pelota pegó en el palo antes de entrar”, comenta entre risas. Luego se pone serio y asegurar que el equipo está mejorando día a día y eso es lo más importante. “Estamos tomando el ritmo de juego que quiere Diego (Cagna). Si ajustamos algunos detalles vamos a andar bien. Queremos ser un equipo que juegue bien, con pelota al ras del piso, que llegue tocando y por momentos los vamos logrando. Hay que seguir por este buen camino”, agrega el misionero.

Lentini está de vuelta y espera seguir por esta senda. “Ojalá esta racha de goles se prolongue y pueda aportarle mucho para el equipo cuando arranque el torneo”, concluye el ex delantero de Estudiantes La Plata, que en el arranque de este año se muestra con las pilas cargadas, como lo quieren todos en La Ciudadela.

Fuente y foto: La Gaceta.