Tarjeteros: "Todavía no está claro el cambio" del sistema de cobro del estacionamiento, dice concejal

El presidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante de Posadas, Miguel Angel Acuña, observó que la preocupación de los vendedores de tarjetas para el estacionamiento medido en el centro de la ciudad es "general". Recordó que al haber ocupado la titularidad de la Dirección de Tránsito municipal conoce el tema. "Siempre ellos (por los tarjeteros) lucharon por tratar tener un mejor status laboral, situación que nunca se dió", dijo. Indicó que no son empleados municipales, hacen un trabajo por porcentaje que obtienen de la venta de las tarjetas.

"No obstante, el Intendente, aparentemente porque no es la primera vez que se escucha -acotó-, quería hacer un hacer un sistema distinto de estacionamiento medido", afirmó. En este sentido, consideró que todo avance es bueno pero sostuvo que deberia ser "sin que sea en detrimento del derecho al trabajo" de los tarjeteros. No obstante insistió que formalmente "no hay nada todavía".

Acuña manifestó que el Jefe Comunal puede impulsar la idea "pero debería pasar por el Concejo, estudiarlo dentro de la Comisión de Transporte para saber de qué se trata". "Ver cómo será la normativa y sobre todo, en qué consiste, cómo va a ser el cobro, el rendimiento, de qué forma el municipio va a percibir los ingresos por estacionamiento y en qué medida esto va a beneficiar o perjudicar al sector", mencionó el edil capitalino.