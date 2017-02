La Universidad del Alto Uruguay quiere comprar terrenos al IPS para construir una Ciudad Universitaria en la zona Centro

El rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay con sede en San Vicente, Magno Ibañez, dijo en declaraciones exclusivas a que tienen previsto comenzar con las clases en el año 2019. El año próximo, en tanto, lanzarán los cursos de nivelación para los futuros alumnos y la preparación con los docentes. De acuerdo con los estudios realizados en la región así como investigaciones en países vecinos, comenzarían en una primera etapa con una carrera agrobiotecnológica, con todas las innovaciones necesarias para la zona, con apoyo de maquinarias, y Veterinaria, con contenidos especiales que enfoque a la producción cárnica, no solo vacuno sino porcino y la piscicultura, con la incorporación de lo último en genética para ello.

Ibañez resaltó el trabajo de la anterior Rectora, Marina Arjol, quien a su juicio trabajó "muchísimo" sobre lo que se necesita en esta región. "Está muy avanzado el proyecto institucional que es lo necesario previamente y es el trabajo para desembocar en todas las carreras que se tiene previsto" incorporar a la Casa de Altos Estudios, afirmó.

Además, hizo referencia a la infraestructura edilicia que se va a necesitar. "Porque aquí no solamente tenemos que pensar en la parte de transferencia de conocimiento hacia los alumnos sino también pensar en la investigación, extensión, como en bienestar estudiantil para que los jóvenes abandonen la carrera por cuestiones económicas, de habitación de comida. Todo eso vamos a prever", apuntó

En esta línea, el Rector sostuvo que el albergue estudiantil y el comedor están incorporados al proyecto "para dar un apoyo pleno al estudiante, que nadie abandone por una necesidad de ese tipo".

Presupuesto, a medio ejecutar

"El presupuesto asignado ahora no es mucho pero sirve para la parte operativa", aseveró al hacer referencia a los recursos con que cuenta para llevar adelante la tarea. "No fue ejecutado en su totalidad -observó-, hubo saldo en 2016. En 2015 -cuando se creó, tuvo asignado 10 millones de pesos- prácticamente no se usó nada. Esos fondos están en la Nación, viajaré para reclamar que nos envíen. En 2016 hay un presupuesto de los cuales todavía hay 12 millones que no se utilizaron, en el Banco Nación de San Vicente", subrayó.

El Rector explicó que se están utilizando algunos montos para determinadas tareas y comentó que para la movilidad están utilizando vehículos particulares. "Eso es imposible de seguir haciéndolo, por si ocurre algún accidente. Yo como funcionario no debería ser el chofer pero por ahora lo soy y hasta lavo el auto", indicó en forma risueña.

Para el 2017, el Presupuesto asignado a la Unau fue de 20 millones de pesos.

Ciudad Universitaria, polo de desarrollo

Ibañez reiteró que el presupuesto no ejecutado permitiría, entre otras cuestiones, adquirir terrenos para construir una Ciudad Universitaria. En este sentido, comentó que ya inició conversaciones con el presidente del Instituto de Previsión Social con la finalidad de poder comprar predios que pertenecen a la obra social. "Vamos a pedir cerca de 50 o 90 hectáreas para hacer un polo de desarrollo importante para toda la zona Centro de la provincia", resaltó.