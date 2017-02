El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que las paritarias "son libres" y agregó que el Gobierno las tiene con los empleados públicos nacionales. "Y en ese sentido vamos a plantear utilizar la proyección de la inflación en el 17 % como medida para discutir las paritarias", expresó. Señaló, además, que no quieren intervenier en las discusiones salariales del sector privado ni de los empleados de las provincias. "Creo que eso también hace al federalismo", apuntó.

Frigerio observó que desde hace dos décadas los gobernadores le vienen pidiendo al Gobierno nacional "que no se meta, que no participe de paritarias en las cuales no tiene responsabilidad. Que no discuta salarios que no paga".

En esta línea, el funcionario nacional destacó que las paritarias de los empleados provinciales lo discutirán las provincias y los privados harán lo propio.