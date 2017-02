Rugby femenino: Carlos Paz recibirá al Seven Femenino

El próximo sábado 18 y domingo 19 de febrero se llevará a cabo en la ciudad de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, XV Seven Femenino de Sudamérica Rugby. Además del prestigio de ser campeonas, habrá un lugar para el mejor equipo, salvo Brasil, en el próximo torneo de Las Vegas (3 al 5 de marzo) y junto al siguiente mejor equipo ocuparán dos plazas regionales en el torneo clasificatorio a la HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2017-18, a disputarse en Hong Kong, el 7 y 9 de abril. Las misioneras Noelia Billerbeck y María Paula Pedrozo, forman parte del equipo argentino.

Participarán en Carlos Paz los seleccionados nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Las dos jornadas se disputarán en el Carlos Paz Rugby Club con entrada libre y gratuita.

El Seven Sudamericano femenino se disputa desde el año 2004. Brasil fue campeón trece veces de las ediciones realizadas y además es esta temporada equipo fijo en el circuito mundial. La única vez que As Tupis no ganaron fue en 2015.

Aquella vez, el torneo disputado en Santa Fé, Argentina, fue también clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Brasil ya estaba clasificado. Aquella vez, el campeón fue Colombia que así consiguió su ticket olímpico.

La última edición del Sudamericano fue en Deodoro, en marzo del año pasado, en la inauguración del campo de juego donde luego se disputaría el rugby en el marco de los Juegos Olímpicos.

A partir de los resultados de aquel certamen, se confeccionó el siguiente ranking Sudamérica Rugby / World Rugby: 1º Brasil , 2º Argentina, 3º Colombia, 4º Venezuela, 5º Paraguay, 6º Chile, 7º Perú y 8º Uruguay.

Los equipos se dividirán en dos zonas:

Zona ‘A’: Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

Zona ‘B’: Argentina, Colombia, Chile y Perú.

El fixture del torneo

Sábado 18 de febrero

Juegan todos contra todos a suma de puntos por zona

13:00 hs | Venezuela – Paraguay

13:22 hs | Brasil – Uruguay

13:44 hs | Colombia – Chile

14:06 hs | Argentina – Perú

15:30 hs | Venezuela – Uruguay

15:52 hs | Brasil – Paraguay

16:14 hs | Colombia – Perú

16:36 hs | Argentina – Chile

17:45 hs | Paraguay – Uruguay

18:07 hs | Brasil – Venezuela

18:29 hs | Chile – Perú

18:51 hs | Argentina – Colombia

El domingo 7 de enero, desde las 13:00 comenzarán los Cuartos de Final. La final de Oro esta prevista para las 18:51 hs.