Sarlo: "Macri quiere tener a Cristina como la bruja Cachavacha"

"...para ganar las elecciones en Provincia. Pero yo no le veo ninguna chance" a la ex presidenta, completó la intelectual en una entrevista del diario porteño La Nación.

La postura del oficialismo ante las causas que rodean a Cristina Kirchner y su hipotética candidatura en las próximas elecciones es una incógnita. La idea de que el Gobierno quiere que la ex mandataria se presente en las legislativas está presente y Beatriz Sarlo coincide con ellos. La intelectual visitó Terapia de Noticias por LN+ y dijo: "Macri quiere tener a Cristina como la bruja Cachavacha para ganar las elecciones en Provincia. Pero yo no le veo ninguna chance [a la ex presidenta]".

La intelectual nunca ponderó la historia política de Macri ni su manejo dentro de Cambiemos y el Gobierno. A su vez, lo comparó con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y manifestó: "Era un político muy inteligente, no tengo la misma certeza de Macri. Kirchner ha cometido numerosos errores, como la 125. Pero al mando se necesita viveza, rapidez y conocimiento".

En más de un ocasión al mandatario argentino se lo ha comparado con su par estadounidense, Donald Trump. Sarlo ve a Macri "muy parecido a Trump: dos millonarios que deciden hacer carrera política. Tiene un origen muy similar". La filósofa avizora que el mundo está en eso: "Lo nuevo para nosotros es esto. Políticos que carecen de un pasado, aunque sea para olvidarlo o ignorarlo".