Un mono recorre los árboles en la zona de El Laurel

Se trata de la especie conocida como "carayá" o mono aullador cuyo nombre científico es Alouatta caraya. El animal que dembula por las ramas de los árboles en barrio Laurel, de Posadas. Los vecinos comentaron que no se muestra agresivo sino más bien que se acerca hasta poder ser visible desde corta distancia. Es que le gustan los mangos y las hojas de ambay.

"Espero que no lo cazen porque la verdad es hermoso escucharlo gritar por las mañanas y además no molesta a nadie", dijeron aunque la ciudad no sea el hábitat adecuado para la permanencia de este tipo de animales.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Los monos Carayá se distribuyen por Paraguay, sur de Brasil, norte y este de Bolivia. En nuestro país los podemos encontrar en las riberas e islas de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe. Es una especie arborícola, habitan las copas de los árboles de selvas, bosques y sabanas chaqueñas húmedas.

CARACTERÍSTICAS

El mono Carayá es el primate más grande del continente americano. Su cuerpo está recubierto de un pelaje largo y áspero. La cabeza es redonda y el rostro desnudo. Los ojos son grandes y los orificios nasales se encuentran bastantes cercanos unos de otros. Las extremidades poseen cinco dedos provistos de uñas planas, no garras. El dedo pulgar de la mano no es oponible, pero sí el del pie. Al igual que el ser humano, cuando camina se apoya sobre la palma de los pies.

Posee un marcado dimorfismo sexual en la coloración y tamaño corporal. El macho adulto es de mayor tamaño y completamente negro. La hembra es parda y amarillenta. Los machos juveniles son del mismo color que las hembras hasta los 3 o 4 años de edad. Además, los machos pueden llegar a pesar alrededor de 6,5Kg mientras que las hembras adultas pueden pesar alrededor de 4,5 Kg. a 6 Kg.

Tanto machos como hembras presentan una barba abultada en la garganta pero es más notoria en los machos debido al gran desarrollo del hueso hioides y de la mandíbula inferior. Esto le permite funcionar como caja de resonancia, permitiéndole emitir fuertes aullidos.

Son los machos quienes los emiten y son capaces de ser oídos a más de 1,5 de distancia. Se los puede escuchar principalmente durante el amanecer y el atardecer, para advertir sobre algún peligro, tormentas o simplemente para marcar su presencia ya que la espesura de la selva les impide el contacto visual entre los individuos del grupo. Esta característica les ha valido el nombre de mono aullador y los convierte en los animales más ruidosos del mundo, entrando en el Libro de los records mundiales.

La cola es larga, fuerte y prensil utilizándola como un miembro más. Puede medir unos 50 a 90 cm de longitud. Sirve de ancla para los bebés ya que cuando son transportados por su madre u otros adultos, el pequeño enrosca su colita en la base de la cola de quien lo transporta. Durante los desplazamientos por lugares dificultosos la cola puede ser un puente para que las crías puedan pasar por sobre ellas de un lugar a otro. Asimismo, durante el cortejo, la cola participa mediante caricias y abrazos de protección.

ALIMENTACIÓN

Los monos Carayá son folívoros-frugívoros. Esto quiere decir que se alimentan de hojas, brotes y frutas. Las hojas requieren de un largo proceso de digestión es por ello que estos animales presentan una baja actividad durante el día.

COMPORTAMIENTO y REPRODUCCIÓN

Los monos Carayá son animales gregarios, conforman grupos de entre 5 a 19 individuos. Es casi improbable encontrar individuos aislados.

Son sedentarios y delimitan su territorio a través de sus fuertes vocalizaciones. Seleccionan los árboles con mayor copa, durmiendo y refugiándose en estratos alejados del suelo, para evitar a los predadores. Por la noche poseen dormideros naturales o nidos formados por vegetación, con forma redondeada y espesa de unos 2 m. de diámetro. Se refugian acurrucándose entre varios individuos en posición de “bolita” y abrazándose por el cuello con sus colas.

Los monos Carayá se acicalan como lo hacen otras especies de monos. Es una interacción social que permite no solo buscar piojos o suciedad sino también determinar el rango de dominancia. Durante este acicalamiento o grooming (nombre en inglés) pueden utilizar ambas manos, la boca y los dientes.

Cuando amanece, todos defecan en el mismo lugar, formando así los bosteaderos. Tratan de que la materia fecal no toque ninguna rama para evitar el contagio de parásitos entre los individuos del grupo.

Los machos Carayá son polígamos, esto quiere decir que se aparean con varias hembras durante la época de celo. En las hembras, en épocas de celo, se observan cambios notorios en su apariencia como el pelo más dorado y más brilloso. Pueden aparearse con varios machos del mismo grupo o de otro grupo vecino.

La gestación es de aproximadamente 6 meses y nace una única cría, generalmente en otoño o en invierno. Los intervalos entre nacimientos varían entre 7 y 27 meses. Al momento de la parición, las hembras se alejan del grupo unos 20 o 30 m. para estar solas y no reciben ayuda. El parto ocurre en las alturas, colocándose en cuclillas y ayudándose con la cola. Cuando el bebé sale por completo, lo toma para cortar el cordón y sacar la bolsa. Enseguida, la hembra come esta bolsa y la placenta, un comportamiento esencial para no atraer posibles predadores.

La cría, durante los primeros meses, permanece prendida al vientre de su madre para alimentarse. Para viajar, lo hace en la espalda de la hembra para observar el entorno y comenzar a alimentarse de las hojas de los alrededores. Al año ya se desplaza por su cuenta. Los pequeños se encuentran totalmente destetados entre los 7 y 12 meses de edad y se independizan de la madre a los 2 años aproximadamente.

El cuidado de estos pequeños es llevado a cabo por las madres pero pueden ayudar otros miembros del grupo. Por ejemplo, se ha observado a machos transportando infantes o juveniles que fueron recientemente independizados de la madre y a hembras amamantando a pequeños que no son de su propia descendencia. En algunos casos puede ocurrir la adopción de algunas crías.

Sus principales predadores naturales son los grandes felinos como el yaguareté y las enormes aves rapaces selváticas como la Harpía.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las poblaciones de monos Carayá fueron clasificados en la categoría Vulnerable (VU) por Sarem. Las amenazas que afectan a esta especie, en orden de importancia, son:

- La destrucción y fragmentación del hábitat

- Es uno de los mamíferos silvestres más comercializado como mascotas.

- Epidemia de fiebre amarilla en Misiones, transmitida por mosquitos.

- En menor medida, la caza indiscriminada.

La importancia de conservar a estos monos radica en su participación en la regeneración de la selva. El mono aullador, de acuerdo a sus hábitos alimentarios y del uso del espacio, es un eficiente dispersor de las semillas de las plantas de las cuales se alimenta las cuales elimina a través de su materia fecal. (Fuente: Fundación Temaiken)