"Anunciar obras no alcanza si los sueldos se siguen gastando en otro país", advierten

Lo hace el empresario Lisandro Leoni en su cuenta de Facebook, a propósito del anuncio de funcionarios de Cambiemos de 10 casillas más para agilizar el tránsito por el puente San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con la vecina ciudad paraguaya de Encarnación, viaducto por el que a diario transitan miles de personas, en busca de precios y mercaderías diversas. Las asimetrías han afectado gravemente el comercio de las ciudades fronterizas y a las empresas misioneras en general.

Es por eso que ante recientes declaraciones del director ejecutivo por la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá Humberto Schiavoni, el empresario señala: "señores de Cambiemos si siguen olvidando que Misiones es una provincia de frontera y no atienden las asimetrías impositivas, esto que anuncian no hace más que empeorar el cuadro. Es un error que piensen que solo con anunciar obras alcanza si los sueldos se siguen gastando en otro país".

Juzga duramente: "lo que están haciendo señores es criminal e intencional, nadie más que Rogelio lo sabe. No todos estamos informados y podemos corregir el rumbo de nuestros negocios y seguir generando riqueza, la inmensa mayoría de los emprendedores autónomos dueños de pequeños comercios está siendo arrastrara a la pobreza por la incapacidad de ustedes de gobernar "este" tipo de problema".

Dice entonces que "ya pasó mucho tiempo desde que están y los únicos contentos parecieran ser mis amigos funcionarios miembros de cambiemos, nosotros los independientes laburantes seguimos peleando solos. no está bueno eso. No sean necios, vean pues que la pirámide está invertida.

Y agrega: "para los que no estaban: Sres amigos locales funcionarios de cambiemos, quieren llegar a más? Están de acuerdo en que la actividad privada sea motor del crecimiento? Les gustaría que no haga falta gastar el dinero en otros países para llegar a fin de mes?, bien, hagan que la nación corrija los costos impositivos en provincias de fronteras. No se conformen con el cargo de hoy o con la promesa de algún lugar en alguna lista. El problema es hoy", enfatiza.