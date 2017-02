Preparan la salida al mercado de una "tarjeta joven misionera"

El proyecto está casi terminado. Se trata de una iniciativa que están terminando de darle forma en la Secretaría Provincial de la Juventud. Falta definir la franja de edad de los posibles beneficiarios que estaría entre los 16 años y 27 años aproximadamente. "Es una propuesta ambiciosa, de darle la posibilidad de tener descuentos en algunos comercios y sobre todo que pueda ayudar a la economía familiar", explicó el secretario del área Pablo Nuñez.

El funcionario sostuvo que la tarjeta será "universal" aunque observó que no lo tienen aún terminado ni tampoco definida la fecha de presentación. "No es fácil definir porque lo que cuesta es instalar un software. La tarjeta será con banda magnética, por los posnet en los comercio no es fácil definir esa cuestión", insistió.

Boleto Estudiantil

Nuñez comentó que continuarán instalando distintos puntos para la inscripción de beneficiarios del Boleto Estudiantil Gratuito Misionero. "Que aprovechen y no dejen pasar el tiempo. La página ya está habilitada", recomendó.