Debería extenderse al Grupo Macri la deuda por la quiebra del Correo Argentino, aplicando jurisprudencia Swift-Deltec

Lo señalaba el abogado Alfonso Arrechea, recordando que la jurisprudencia existente en la Argentina, corroborada por la Corte Suprema de Justicia, tiene justamente el propósito de evitar fraudes con empresas "de fantasía". Explica que a comienzos de los años 70, la empresa Swift de La Plata presentó un concurso preventivo de acreedores, pero durante la investigación del mismo se pudo verificar que, en verdad, existía un crédito en favor de la multinacional Deltec, aunque la realidad era que la empresa concursada no era ni más ni menos que una subsidiaria de la segunda.

Al intentar esta maniobra la multinacional se convertía en acreedora de su filial, y podía votar en la junta y de ese modo avalar la propuesta de acuerdo presentada por Swift, la cual era perjudicial para los reclamantes minoritarios; el juez de ese entonces, Salvador María Lozada, el 8 de noviembre de 1972 aplicó la teoría de la desestimación y demostró que Swift y Deltec eran la misma persona. Por lo que la multinacional debió "pagar a todos los acreedores".

Arrechea trajo a colación la jurisprudencia argentina, luego de señalar que el caso de la quiebra del Correo Argentino S.A. y la condonación de la deuda por parte del Estado tenía "una cuestión moral y ética más que jurídica, en el sentido que la Ley de Quiebras impide la aplicación de intereses".

Pero sí aplica, en su opinión, aquel fallo del juez Lozada y la jurisprudencia sentada a partir de su decisión. "Porque cuando se privatiza el Correo se le otorga al Grupo Macri la concesión. Y es este grupo el que crea una empresa 'de paja', el Correo Argentino S.A., que por tanto no tiene patrimonio. Después lo quiebra. Y justamente la jurisprudencia argentina, lo que busca es evitar el uso fraudulento de personas jurídicas".

En su opinión, además, es lo que debía hacer el presidente Mauricio Macri ordenar la aplicación de esta jurisprudencia, de modo que el Grupo Macri asuma la responsabilidad de la quiebra. Por otra parte, dijo desconocer detalles en torno de toda esta larga tramitación del caso, pero osbervó que "son probos y nobles los abogados del Estado, sean del Estado provincial o nacional. Pero también es cierto que reciben órdenes".

Hizo notar igualmente que "la Justicia no es independiente del poder político, lo que no me parece del todo mal. Lo que pasa es que, en este caso, hay una cuestión de base moral".

Recordó también el caso de Impregilo, una multinacional a quien representa nada menos que Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, contra la Entidad Binacional Yacyretá, pretendiendo "sobre hechos falsos -conozco el caso en detalle- que debió utilizar mayor cantidad de cemento, porque hubo un error en el estudio de la falla geológica. Son argumentos que usan las constructoras buscando reconocimiento a supuestos mayores costos".

Lo que también ocurrió con Urugua-í y el Grupo Macri que se había hecho cargo de su construcción y mantenimiento