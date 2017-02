Golf: Vancsik mejoró en Mar del Plata

Una soberbia tercera ronda compuesta de 64 golpes (-6) posibilitó que el rosarino Franco Romero recupere el liderazgo del 99° Abierto del Sur de golf que se lleva a cabo en el Mar del Plata Golf Club totalizando 197 (-13) y aventajando por uno al amateur Marcos Montenegro quien también anotó 64 hoy. El misionero Daniel Vancsik repitió los 68 golpes del jueves y mejoró su posición.

Luego de la resaca producida por los festejos de un nuevo cumpleaños, el número 22, el jugador surgido del Club Bartolomé Mitre de Pérez se despachó con una soberbia actuación en los nueve hoyos finales de Playa Grande y en una pulseada espectacular con el jugador de Loberías, Marcos Montenegro, logró imponerse al amateur gracias a tres birdies consecutivos en el cierre de la tercera jornada del torneo correspondiente al Tour Profesional de Golf Argentino y que corresponde además a la primera fecha del año de la Serie de desarrollo del PGA Tour Latinoamérica.

Los líderes de la segunda vuelta, los cordobeses Clodomiro Carranza y Sebastián Bergagna anotaron 69 y 71, respectivamente, perdiendo la posición de privilegio. Daniel Vancsik, el único de los cuatro misioneros que logró avanzar a las dos rondas finales, repitió los 68 golpes de la víspera y avanzó al puesto 28 con 209 (-1).

Luego de la espectacular ronda de 63 golpes registrada el miércoles, Romero se tomó un descanso en la víspera anotando el par y hoy volvió a la carga, pero recién en los nueve hoyos finales ya que en la primera parte realizó un birdie en el comienzo y un bogey en el cierre. Romero compartió la penúltima salida junto a Montenegro y el chileno Hugo León y el de Loberías tuvo un sólido andar en la ida del Mar del Plata Golf Club registrando tres birdies y sin errores se aupó a la cima del torneo aprovechándose de las dificultades de los líderes del segundo día.

En los nueve hoyos finales el loberense logró dos aciertos en fila (12 y 13) manteniéndose en lo más alto pero con apenas uno de ventaja sobre el rosarino quien reaccionó en el comienzo de los nueve hoyos del regreso logrando tres birdies en los primeros cuatro hoyos. Los dos jóvenes talentos bajaron el par cuatro del 16 manteniendo la pequeña brecha pero Romero dio el golpe final logrando dos birdies más en el cierre y seis en los últimos nueve hoyos que le permitieron recuperar el liderazgo.

NO PUDIERON MANTENERSE

Carranza no tuvo un buen día ya que se le secó la pólvora habiendo gastado todos los cartuchos en la víspera cuando realizó cinco birdies y un águila de manera consecutiva y hoy no pudo bajar el par hasta el hoyo 13 donde anotó un águila pero que solamente le alcanzó para recuperarse de los bogeys de los hoyos 5 y 12. En el cierre el riocuartense logró el primer birdie que le permitió terminar bajo el par y quedar a tres ahora de la punta. El amateur Bergagna logró mantenerse arriba a pesar de dos bogeys e igual cantidad de birdies en la primera parte pero en el arranque de los nueve finales anotó dos bogeys consecutivos y un tercero en el 14 que le hicieron perder contacto con la punta pero en el cierre pudo menguar un tanto el golpe mediante dos aciertos en los tres hoyos finales y anotar 71 golpes clasificando sexto con (-8).

Una destacada labor tuvieron los veteranos Rafael Gómez y Miguel Guzmán quienes firmaron sendas tarjetas de 65 golpes que los clasificaron sexto y octavo, respectivamente, con (-8) y (-6).

Daniel Vancsik arrancó la tercera vuelta con un birdie pero rápidamente aparecieron los errores subiendo el par en los dos hoyos de par tres de la ida (2 y 5) aunque en el cierre tuvo revancha en el tercer hoyo corto (8) y con un tercer acierto en el 9 terminó bajo el par. En la parte final el misionero no cometió más errores y en el cierre logró el cuarto birdie que le permitió firmar una tarjeta de 68 golpes y continuar ascendiendo en el clasificador.

•Fuente: gentileza Backswing