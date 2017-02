Pastori tomó distancia de Barrios Arrechea y justificó la condonación de una deuda millonaria de Macri

Con argumentos extraídos de la matemática financiera el diputado nacional de la alianza UCR-PRO Luis Pastori salió a defender el polémico acuerdo que llevó adelante la Administración del presidente Mauricio Macri con la empresa Correo Argentino del grupo empresario familiar que tiene a su padre, Franco Macri, como principal accionista. Y para titular su ensayo de explicación jugó con una frase muy conocida usada en diferentes contextos : "Como un elefante en el bazar, el mal cálculo de una fiscal causa daño". Y dio rienda suelta a su oficio de contador público experimentado para la justificación de un tema que ya cosechó amplio rechazo social. Hasta de su propio caudillo, el ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea quien basó su rechazo en la cuestión ética. (nota aparte).

Pastori inició su argumentación hablándole a un supuesto interlocutor que llegó a él para que lo explique qué pasó, de cuánto es finalmente el monto que Macri hijo le condonó a Macri padre.

"Imagine que usted llega al banco para hacer un depósito de $1.000. Ve en la pizarra que la tasa es de 1,46% mensual y decide que le conviene. Al mes siguiente, usted tiene $1.014.6 y vuelve al banco y decide dejar todo el dinero otra vez, al 1.46% mensual. Imagine entonces que el banco le dice "yo le voy a pagar intereses solamente sobre los $1.000, porque los $14.6 ya son intereses y usted no puede cobrar intereses sobre intereses". Sería absurdo ¿no? porque usted está dejando $1014.6 y ese es el nuevo capital. Este es el principio del interés compuesto: los intereses se pagan sobre los intereses que se acumulan. Y por esa razón hay gente que pone la plata en plazos fijos de renovación automática: los intereses se suman como capital sin que usted agregue más plata, la que se acumula sola con el paso del tiempo", explicó en un largo párrafo.

El diputado nacional de Cambiemos continuó su hipotética charla con el otro: "Ahora imagine que usted llega al banco y pide un préstamo de $1.000 al 1.46% mensual a 15 años, equivalente al 19% anual. Usted seguro pregunta cuanto pagaría al final del periodo para saber de cuánto serían las cuotas. Imagine que le dicen que no importa lo que usted vaya pagando porque la deuda se acumulará igual, con lo que usted siempre debería el total con intereses acumulándose. Sería absurdo ¿no? porque si usted paga, los intereses se cobran sobre lo adeudado solamente. Ese es el principio del interés simple".

Más adelante, Pastori lo invitó a continuar imaginando: "Ahora imagine que esta última barbaridad la avalara una Fiscal General de la Nación. Y no solamente lo dijera por escrito, sino que lo dijera a la prensa. Y que el caso fuera nada más ni nada menos que sobre una deuda del padre del Presidente de la Nación. El escándalo de esa deuda mal calculada sería mayúsculo. Esto es lo que pasó: la señora hizo mal las cuentas o no supo verificar la que le informaron. No supo qué fórmula usar. Usó la fórmula del interés compuesto cuando tenía que usar la del interés simple. Y así llega a los supuestos $70.000 millones".

Entonces, el legislador nacional oficialista apeló al sentido común de su interlocutor virtual: "Si usted va a tomar un crédito por $4.000 pesos ¿le parece razonable tener que devolver $70.000? ¿Y más cuando le dicen que la tasa es fija del 19% anual? A ojo, cada cinco años se duplica... en 15 años no pueden ser más de $12.000".

Seguidamente llegó su reflexión, cuestionando a la Fiscal: "En manos de estos elefantes estamos. Entran al bazar sin mirar que alrededor hay cristalería. Entra una fiscal, hace mal las cuentas, lo publica la prensa y el daño es inconmensurable. Porque más allá de los números, la deuda del Correo y los argumentos técnicos jurídicos de los intereses y el acuerdo en una quiebra, quien defiende nuestros intereses como sociedad no distingue las fórmulas del interés simple y del compuesto y cuándo usar cada una".

Para Pastori, es "lamentable que el Ministerio Público Fiscal no tome medidas por sí para aclarar una situación generada por alguien que dejó por escrito la prueba de su impericia y falta de sentido común".