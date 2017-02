“Me chocó y después se fugó dejándome tirado”, afirmó víctima de accidente de tránsito

Martín Oscar Ayala habló con y contó su experiencia luego de sufrir un accidente el viernes pasado cuando salió a caminar como todos los días a las 6:30. Cuando iba por calle Félix Bogado, decidió cruzar la avenida Marconi para dirigirse a la Costanera. En cuestión de segundos, en el momento en el que estaba llegando al cordón de la vereda, se vio sorprendido por un auto que lo embistió. “Me levantó como si fuese una bolsa de papas y luego siguió su marcha”, recordó.

Dos testigos del accidente, quienes atienden un mercado en la zona, inmediatamente corrieron el conductor para evitar que escape. Luego de unos 20 o 30 metros el joven detuvo su marcha.

“Bajó su vidrio y les dijo que se queden tranquilos que iba a pegar la vuelta para ver mi estado. Ellos le creyeron y volvieron hasta donde yo estaba para auxiliarme, pero el muchacho amagó con volver y se terminó yendo”, detalló.

Luego de unas horas el conductor se comunicó por un intermediario con el hijo de la víctima y dio una versión diferente a los hechos. “Él reconoció que me chocó pero dijo que no me vio porque yo llevaba ropa oscura, lo cual es mentira porque tenía puesta una remera blanca, además había claridad cuando ocurrió el hecho”, comentó.

Además, el joven señaló que al ser increpado por los testigos se asustó. “Aseguró que por el espejo retrovisor me vio tirado en el asfalto y que eso lo aterró y por eso no quiso volver a la escena y se fue. Yo puedo perdonarle el accidente porque a cualquier le puede pasar, pero no puedo dejar pasar su actitud. No le costaba nada volver sobre su marcha y ver cómo yo estaba”, aseveró.

Además, Martín resaltó que en un audio enviado por Whatsapp el involucrado comentó que en el momento del siniestro vial venía de un boliche lo cual “no es detalle menor. Si se escapó de la escena es porque algo tenía que esconder. Yo no sé sinceramente si él iba a poder pasar una prueba de alcoholemia”.

Las horas siguieron pasando y el conductor no se acercó a pedir perdón a pesar de haberlo prometido. “Me duele mucho la actitud. Es hora de que se tomen cartas en el asunto para que no sigan ocurriendo este tipo de accidentes. No puede seguir pasando”, indicó.

Martín afortunadamente no sufrió fracturas. Tan solo tuvo que soportar contusiones y golpes. Asimismo, le ordenaron 15 días de reposo, que se ponga hielo en las zonas afectadas y le recetaron calmantes para aliviar el dolor.