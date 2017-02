Fútbol: Mauro Gómez seguirá su carrera en República Dominicana

El delantero posadeño Mauro Gómez viajó el sábado desde Asunción hacia República Dominicana, donde este lunes firmará su contrato para jugar en Atlántico, equipo de la Primera División Dominicana que resultó subcampeón de la temporada 2015.

El equipo será dirigido por Miguel Ángel Zahzú, ex entrenador de Guaraní Antonio Franco, quien tras asumir el cargo en enero pasado y hacer la evaluación respectiva, recomendó la contratación de Mauro, quien no tenía club tras su paso por Ferroviario y al no estar en la lista de buena fe de Guaraní, club al cual le pertenece el pase, como para actuar en la Reválida del Federal A.

Una gran oportunidad se le abre al atacante, quien seguramente no la desperdiciará y, a base de goles y buenas actuaciones, podrá abrirse camino en su primera experiencia internacional.

La temporada pasada, Atlántico FC finalizó en el sexto lugar de la serie regular, lejos de Barcelona que fue el campeón y su dirigencia se decidió a reforzar el plantel y contratar un técnico de experiencia internacional, ya que desde esta temporada, que se iniciará el 17 de marzo, habrá descensos pues se creará la Segunda División Profesional.