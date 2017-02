Fútbol: Crucero debuta en la Copa de Verano

Este martes, desde las 19, comenzará la Copa de Verano “Gobierno de la Provincia de Corrientes”, con la primera llave de la fase preliminar que tendrá a Crucero del Norte y Patronato. Más tarde, Boca Unidos recibirá a Atlético Rafaela desde las 21.30, en lo que será el segundo y último de la jornada.

A la espera de la vuelta del fútbol oficial, mañana se pondrá en marcha el cuadrangular de verano con la participación de Crucero del Norte, Patronato de Paraná, Atlético Rafaela y el anfitrión Boca Unidos.

El puntapié inicial lo darán Crucero del Norte y Patronato desde las 19 y luego a las 21.30 será el turno para Boca Unidos que recibirá a Atlético Rafaela. Los ganadores estará avanzando a la final y los perdedores jugarán por el tercer puesto, ambos partidos se jugarán el jueves. Ante la igualdad en los 90 minutos la serie se definirá por penales.

Boca Unidos al igual que los otros tres equipos pondrán lo mejor que tienen para tomar con total seriedad la Copa de Verano. El Aurirrojo disputó hasta el momento seis encuentros amistosos, donde venció a All Boys y luego igualó con Tristán Suárez, Vélez, Banfield y en Corrientes también empató con Sarmiento y Chaco For Ever.

Crucero del Norte llega a este cuadrangular al mando de Héctor “Chulo” Rivoira, donde ha jugado en la pretemporada varios partidos de preparación, consiguiendo buenos resultados. En su último encuentro de preparación superó a Chaco For Ever por 3 a 1.

Por otra parte, Patronato es otro de los que participará de este torneo y en la pretemporada se ha enfrentado con equipos de Primera División donde se mantuvo invicto y en su último encuentro superó a Atlético Rafaela por 3 a 1.

En tanto Atlético Rafaela es otro de los equipos de Primera que disputará el torneo y de la mano de Juan Manuel Llop buscará sacarle el mayor provecho a los dos encuentros que disputará.

Entradas:

Boca Unidos Domínguez

Para el Torneo de Verano se fija como valor único por Jornada $100.- (NO HAY DIFERENCIALES POR MENORES, DAMAS O JUBILADOS).

– – –

JORNADA 1:

Martes 14:

19 Patronato vs crucero

21.30 Boca unidos vs Atlético Rafaela

(*) Si hay empate se define por penales para la Clasificación de la Jornada 3.

– – –

JORNADA 2:

Miércoles 15:

Triangular:

20 Ferroviario vs Mandiyú

21 Mandiyú vs Boca unidos

22 Ferroviario vs Boca Unidos

(*) Triangular todos contra todos en partidos de 45 minutos.

– – –

JORNADA 3:

Jueves 16:

19 Tercer puesto (perdedores de la jornada del martes)

21.30 final (ganadores del martes)

Abono para las tres Jornadas: $200.-

SOCIOS DEL CLUB CUALQUIER CATEGORIA: 50 % DE DESCUENTO.

Ingresos para jornada 1 y 3: Por Calle Trento y Verona

Ingresos para la jornada 2: El público de Boca Unidos ingresará por calle Trento y el público de Mandiyú ingresará por Calle Verona.

Fuente: Diario Época.