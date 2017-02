Elaboran snack de frutas de las chacras misioneras y en marzo comenzará la venta al público

Los entusiastas integrantes de la Fundación Alimentos para el Mundo empezaron con el proyecto Comida por un Dólar, propuesta de alimentar al mundo con productos de la chacra misionera hasta que surgió algo más interesante como el de poder aprovechar las frutas para que no se descompongan al no consumirlas y, en cambio, sirvan de alimentación nutritiva a partir de otro proceso que le permita ser duradero - y delicioso- en el tiempo. Para ello hicieron cuatro productos liofilizados, esto es snack de ananás, mango, jengibre y banana -aunque esta última no sea típico de la provincia hay plantaciones en diferentes zonas. "Será una alternativa sana, rica y sobre todo le dará valor a las unidades productivas misioneras", destacó en declaraciones a Matías Sebely, uno de los impulsores del emprendimiento.

Sebely sostuvo que la actividad puede convertirse en un ingreso más para el productor misionero. "Queremos presentarlo en Posadas, ya tenemos el rótulo, hicimos los papeles en Saneamiento Ambiental para poder tener la habilitación. Tenemos todo para poder empezar a comercializar desde marzo", afirmó.

Según indicó, se establecerá una cadena de distribución en la capital provincial con productos envasados en paquetes de 10 a 20 gramos liofilizados. "Es como una rodaja de ananá o como medio mango. La ventaja es que no es perecedera. Tiene 25 años de duración. No hay presencia de agua, al no haber esto o hay bacteria y no se pudre", explicó. (Imagen ilustrativa web)