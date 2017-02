Padre busca en forma desesperada a su hija y acusa a la madre de esconderla

“Hace más de 50 días que no veo a mi pequeña”, señaló Juan Pedro Musich (60) a . La niña se llama Oriana y tiene retraso madurativo, problemas de audición y en los riñones y necesita de cuidados especiales. “Su madre es mi ex pareja María G. (28), ella se la llevó y no me deja verla. Tiene denuncias penales en su contra por pedofilia, robo, agresiones y amenazas de muerte. Mi criatura no puede estar al cuidado de ese monstruo”, denunció.

Según el relato de Musich, a su ex pareja la habrían visto por última vez en el barrio Villa Sarita. “Si alguien la ve por allí o en cualquier lugar de Posadas por favor llamen a mi celular que es 3764 863873. Necesito encontrar a mi nena, ella me necesita y estoy desesperado. Está bajo el cuidado de una mujer violenta”, insistió.

Asimismo, criticó a la Justicia por no tomar cartas en el asunto. “Me cansé de hacer denuncias y reclamar. Ellos saben dónde ella está y no me quieren decir. Voy a luchar hasta la muerte para encontrar a mi pequeña”, agregó.