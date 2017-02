Crisis: fábrica correntina de alpargatas dio “vacaciones obligatorias” a 230 empleados

“En Bella Vista, la empresa ya informó a 230 operarios que deben tomarse una semana de vacaciones –correspondiente a 2016- desde el lunes”, expresó Roberto Vandecabeye, referente de la Asociación de Obreros Textiles en la localidad correntina. La situación se enmarca en la crisis que vive el sector. “Son vacaciones forzadas”, recalcó. “Los depósitos en Buenos Aires están llenos de stock pero no se puede producir. Y la primera medida es esta”, advirtió.

Los primeros coletazos de la crisis en el sector textil se perciben a partir de la decisión de Alpargatas Bella Vista, que decidió obligar a tomar una semana de vacaciones a unos 230 empleados.

“La empresa cerró cuatro semanas por vacaciones para todos los operarios, pero a muchos les quedó una semana de las vacaciones 2016 que los compañeros suelen utilizarla en invierno, o de acuerdo a la decisión de cada uno. A raíz del coletazo de esta situación la empresa decidió que a partir del lunes se tomarán obligadamente esa semana de vacaciones porque hay excesos de producción”, explicó Roberto Vandecabeye, en diálogo con La Dos.

“Los depósitos en Bs As están llenos de stock y entonces hay que reducir la producción; y la primera alternativa es largar a 230 compañeros de vacaciones. Son vacaciones forzadas, pero son pagas. Todo a consecuencia de esta situación complicada que se vive y la industria textil está siendo muy castigada. Este sector es uno de los más castigados”, insistió.

Para el referente sindical “la situación va a cambiar para mal”.

“Ahora están estas vacaciones, y terminado esto se verá pero no veo una salida. Las importaciones, las telas de China o de toda Asia. La industria textil está muy devaluada y por eso no veo salida”, agregó.

“Los empresarios son optimistas. Hay buen trato con el Gobierno y están presionando para que paren con la importación. Diálogo hay pero no hay resoluciones favorables porque con el diálogo no van a dar de comer a los trabajadores. El panorama no es alentador”, dijo Vandecabeye. (Radio DOS)