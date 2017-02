Fútbol: se agrava la situación para los clubes del Federal A

Ante la posibilidad de ser licenciados, los jugadores de Sarmiento se organizaron y sacaron a la luz un comunicado en el que detallan los problemas que viven muchos de los jugadores pertenecientes a instituciones del Federal A, y expresan su preocupación respecto al atraso en los pagos de algunos sueldos y la chance de que muchos futbolistas que no tienen contrato sean dados de baja.



El texto completo

“Los jugadores del Torneo Federal estamos en una situación crítica y de suma urgencia, dado que al no comenzar los torneos correspondientes, en algunos casos los clubes comenzaron a licenciar a sus planteles. Todos sabemos que hay muchos jugadores de esta categoría que no tienen contrato de AFA, y en algunos casos ningún contrato, por lo que quedan totalmente desprotegidos, sin organismo alguno que los defienda. Por eso necesitamos hacernos escuchar de una vez, que se sepa la verdadera situación del jugador del ascenso del interior y lo difícil que se hace el día a día para nosotros y cada familia que hay detrás. Por eso el pedido casi imperioso de que comience el Torneo Federal A lo antes posible, porque no olvidemos que además de jugadores y deportistas, somos trabajadores y profesionales que defendemos nuestro trabajo cada día, pero primordialmente cada fin de semana dentro de la cancha”.