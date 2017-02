Atletismo: Agustín Da Silva competirá en el Sudamericano de Cross Country

Agustín Da Silva integrará la delegación de 16 corredores que la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) presentará el próximo fin de semana en el Sudamericano de Cross Country, a llevarse a cabo en Santiago de Chile.

El atleta obereño de 18 años fue convocado para competir el sábado en la prueba de 8 Km, como consecuencia de las destacadas participaciones nacionales que viene registrando en los últimos años en pruebas de medio fondo y, como antecedente específico, el tercer puesto que logró el año pasado en el 42º Campeonato Nacional de Cross Country, disputado en Misiones.

La convocatoria sorprendió gratamente a Agustín y a su entrenador Fabián Romaszczuk, por lo que debieron reacomodar la preparación en las últimas semanas, que en principio estaba planificada para el Gran Prix Nocturno que empieza este sábado en Oberá.

“No me esperaba esta noticia, que es muy buena y me va a permitir conocer otro país, por primera vez. La verdad que es algo muy lindo, que me genera emoción y voy a vivirlo gracias al atletismo”, contó entusiasmado el joven.

De condición muy humilde, a Agustín siempre todo le costó mucho esfuerzo. De pequeño tuvo que trabajar para ayudar a su madre para sustentar a la familia, y encontró en el deporte el camino para alejarse de los vicios. En ese camino, el atletismo le permitió relacionarse con sus pares, construir amistades y ahora lo llevará a Chile, un lugar que jamás hubiera imaginado conocer.

Por estas horas, la expectativa y la ansiedad son fieles compañeras del atleta, sin embargo tiene los objetivos claros: “va a ser un torneo con otro nivel, por eso voy a ir a sumar experiencia, escuchar mucho, aprender y a medirme con otros chicos, para tratar de mejorar después en los entrenamientos, pero en la carrera voy a dejar todo, quiero ganar”, completó.



Consiente del sacrificio y la constancia que realiza el atleta junto a su equipo y la familia, que sin dudas son vitales para este presente, el Ministerio de Deportes lo acompaña en este primer paso internacional para que pueda aprovechar al máximo la experiencia y seguir creciendo en el atletismo.

En Chile, la CADA estará representada por un equipo de 16 corredores. El circuito, de 2000 metros con superficie de tierra y césped, está ubicado en el Parque Hurtado.