Congreso: acusaron al titular del Inym y al ministro de Agroindustria de "abandono de persona" por situación yerbatera

La diputada nacional Cristina Brítez planteó en la sesión extraordinaria de este miércoles una cuestión de privilegio "por el abandono y desamparo por el cual se encuentran hoy viviendo los pequeños productores de yerba mate" en la provincia y especialmente el eslabón "más vulnerable" de la cadena productiva del sector, los tareferos. Agregó desde su banca que "ante la desidia, la incompetencia de los funcionarios nacionales que tienen la responsabilidad, la obligación de cuidarlos, protegerlos, realizar los controles, arbitrar las medidas que sean necesarias para que se cumplan las leyes y no se están haciendo". Hizo referencia puntual al titular del Inym, Miguel Ré; al ministro de AgroIndustria, Ricardo Buryaile y al secretario de Agricultura, Ricardo Negri.

En su exposición, la legisladora recordó un mensaje pronunciado por el presidente Mauricio Macri en uno de sus viajes a la provincia. "Dijo que para la Argentina que viene pondrán prioridad a las economías regionales, porque si trabajamos con ellas, las apoyamos y las dejamos alcanzar su potencial se pueden crear 700 mil puestos de trabajo, en sectores como el algodon, el arroz o la yerba mate", indicó Britez.

Seguidamente observó que nada de eso está pasando en Misiones. "No lo están apoyando y prueba de ellos son las manifestaciones y los cortes de rutas que se están llevando adelante así como las asambleas", aseveró la representante del Frente Para la Victoria en la Cámara Baja.

Britez también indicó que a los pequeños productores les están pagando "con papelitos de colores", con cheques a 180 días o más y "muy por debajo" del precio oficial laudado para la materia prima.

"Esto está pasando en mi provincia. Es la explotación que estamos viviendo los misioneros ante los ojos del gobierno de Cambiemos. Que le perdonan al padre del presidente Mauricio Macri 70 mil millones por el Correo y no ayudan a las economías regionales. No ayudan a las economías regionales, no ayudan a mi provincia para salir de la crisis yerbateras que ustedes están profundizando con la aplicación de sus políticas económicas", disparó la legisladora en el recinto parlamentario.