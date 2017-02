Amplio rechazo de la oposición a cambio del cálculo jubilatorio

Hubo un amplio rechazo de la oposición que tomó el Poder Ejecutivo Nacional por la cual se modifica el sistema de reajuste de jubilaciones para que los aumentos sean menores. El Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados y el massismo expresaron sus críticas.



En este sentido, los diputados del BJ manifestaron que "esta medida no solamente afecta a jubilados sino que también perjudica a trabajadores y jóvenes que estudian con el apoyo de PROGRESAR, a beneficiarios de la Asignación Universal y otros programas".

"Quieren sustentar las facilidades que le dan a las empresas del padre del Presidente con la plata de los jubilados y los sectores que peor la vienen pasando. No podemos permitir que a las cuotas de Franco Macri las financien nuestros jubilados", remarcaron.

"Queremos que se respete el espíritu de la ley de movilidad jubilatoria. Esta es una decisión injusta del Presidente y su Gobierno, va en contra de los que más lo necesitan. Están aumentando menos de lo que corresponde".

"Este es un gobierno a la deriva", alertaron los diputados Justicialistas. "Es alarmante la desorientación que transmiten en cada uno de sus pasos", agregaron. "Los errores los sufren siempre los mismos y los beneficios los familiares y amigos del gobierno", concluyeron.

A su vez el bloque del Frente Renovador - UNA exigió "la inmediata derogación del decreto que establece una baja de dos puntos al cálculo de aumento de jubilaciones". "Le propongo a cada funcionario de este Gobierno que empiece a vivir con $6.300 todos los meses a ver hasta dónde les alcanza. Después resulta que salvar al padre del Presidente con $70 mil millones está bien y no tiene nada raro", sostuvieron desde el bloque.

En referencia a la publicación del decreto que rebaja jubilaciones, programas sociales y asignación universal por hijo y familiares, Graciela Camaño sostuvo: "Lo que ha hecho el poder Ejecutivo por la vía del decreto es una burla. Teníamos la convicción de que con ley de ART podíamos resolver algunos de los problemas vinculados al tema, pero bajo ningún punto de vista nos vamos a prestar al juego del Ejecutivo de venir a rebajar derechos y salarios de trabajadores pasivos y planes sociales mediante un decreto".

"Mientras le regalan a papá Franco, le roban los jubilados", añadió Camaño. La diputada también explicó: "Vinimos a esta sesión con mucha y muy buena fe. Vinimos con cuestionamientos e interrogantes porque lo que estamos examinando es sumamente complejo, pero pensando que podíamos aportar a una solución y nos encontramos con la nefasta noticia de que Basavilbaso acaba de anunciar la rebaja de todos los planes por un decreto con la firma del Presidente". "Nuestro bloque se abstuvo de votar la ley de ART como consecuencia de esta actitud deleznable del Poder Ejecutivo", aseguró.

Por su parte, Mirta Tundis manifestó: "Esto significa seguir ampliando la brecha con las personas que están fuera del sistema. Decir que un jubilado va a ganar $6300 cuando le están sacando medicamentos por enfermedades crónicas, no tiene prestaciones, no tiene prótesis, no tiene audífonos, es algo que no puedo entender. Es el primer gobierno que ataca a los jubilados de esta manera. Siento profunda indignación porque se esperaba entre un 13% y 14%, y bajarlo a un 12,65%, cambiar una fórmula sobre la marcha, sacar decretos para poder modificar leyes es una vergüenza nacional. Se enojan y nos dicen irresponsables, nos dicen que somos oposición que sólo hace política y ahora me pregunto qué están haciendo ellos. Están desintegrando a los jubilados".

"Tenemos seis millones novecientos mil jubilados que van a recibir un 12.65%, de los cuales el 53% cobra el haber mínimo. Después viene a hablarnos de la reparación histórica. Nosotros la acompañamos, pero los de haberes mínimos recibieron $50 y $100 de reparación", advirtió.

"Le propongo a cada funcionario de este Gobierno que empiece a vivir con $6300 todos los meses a ver hasta dónde les alcanza. Después resulta que salvar al padre del Presidente con $70 mil millones está bien y no tiene nada raro. A los presos se les está pagando $8060. No pido que le rebajen a los presos, pero ellos cometieron delitos, mientras que los jubilados trabajaron toda su vida".

El Gobierno firmó esta tarde una resolución para modificar el cálculo de la actualización de las jubilaciones mediante una "readecuación" de la fórmula aritmética que calcula el ajuste semestral de las jubilaciones según la ley de movilidad jubilatoria. En rigor la fórmula sólo se puede cambiar por ley, por eso desde el Ejecutivo alegan que hizo una "readecuación", no un cambio de la fórmula, y por esto basta una resolución ministerial. (ambito.com)