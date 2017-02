Asociación Madres del Dolor: la fortaleza de mujeres que han perdido a sus hijos y luchan por una sociedad sin violencia

Viviam Perrone e Isabel Yaconis, dos de las siete madres fundadoras que integran la Asociación Civil Madres de Dolor, dicen que haberse puesto la meta de buscar una sociedad sin violencia, con nuevos protocolos y bancos genéticos, les ha permitido enfrentar la tragedia vivida para buscar que episodios fatídicos como éstos no vuelven a repetirse. Pero también dan cuenta de la falta de efectividad de casos llevados a la Justicia."Reflexiones sobre una sociedad violenta. Desafíos para una sociedad más sana",

Es el caso de Viviam Perroe cuyo hijo Kevin sedano de 14 años, murió atropellado en la avenida del libertad, en el vecindario de Vicente López, Buenos Aires, a manos de Eduardo SuKiassian, quien huyó del lugar sigue libre y conduciendo, Kevin fue atropellado el 1° de Mayo de 2002 y falleció el 8 de ese mes.

En tanto en el caso de Isabel Yaconis, ni siquiera se pudo identificar al violador y asesino de su hija Lucía, de 16 años, atacada en la peatonal del cruce ferroviario en el barrio de Núñez. La jovencita fue asfixiada cuando intentaba defenderse. "Se logró una muestra de ADN del violador, pero nunca se logró identificarlo. Se mantiene como NN. No había entonces un Banco de Huellas Genéticas".

En una entrevista exclusiva con C6Digital, en la mañana de este jueves, jornada en la que también participan en horas de la tarde de la jornada "Reflexiones sobre una sociedad violenta. Desafíos para una sociedad más sana" hicieron notar que "hoy la sociedad no es la misma de aquel entonces. Mucho se ha avanzado, inclusive con nuevas penas para estos delitos. Como conducir alcoholizado y en acceso de velocidad", señala Perone.

Pero "pedimos pena de vida, no pena de muerte. En eso coincidimos las siete mamás fundadoras. No entendemos las excarcelaciones, que cumplan con las sentencias" los victimarios. "Somos madres del amor, no del odio. Esa es mi esencia, no me convertiría en la asesina del asesino de mi hija", añade Yaconis.

Perrone observa: "después de la muerte de un hijo, no sos el mismo. Hay madres que murieron. Mi marido falleció una semana antes del juicio. Y me decía no voy a soportar la cara del asesino de mi hijo. Murió de un infarto. Hay madres que pusieron un comedor. Cada uno afronta el dolor de distinta manera".

Tenemos un teléfono gratuito 0800-22-ayuda es gratuito para todo el país, agredecer diputado Daniel Di Stéfano que nos invitó a participar en la Jornada. "En el caso de Cristian Schaerer fue también Madres del Dolor. Estamos siempre al lado de los familiares, en casos resonantes y lo más importante acompañar a los casos no resonantes. Tenemos familiares de muy bajos recursos, hemos recorrido muchas Provincias del país. Damos asesoramiento gratuito con participación de los profesionales altamente capacitados de la Unidad de Victimología de la Secretaría de DD.HH. de la Nación".

Observan el largo camino recorrido y la incomprensión hasta en el logro de la ley de creación del Banco de Huellas Genáticas. "Convencimos a muchos legisaldores que estaban en contra diciéndoles que permitiría también eximir a quien estaba acusado injustamente, en el caso de una persona inocente. Lo que también es cierto, permite identificar al violador, al asesino y liberar al acusado injustamente".

Consejo a las víctimas

Yaconis: "estuve 1 año sin salir. Y diría a una víctima de violación que se debe seguir. Y hay una frase de una niña que le sucedió tenía 13 añlos, la violó y mató a la matá de 54 años, ahroa es una joven mamá de 24 años. Dijo yo no soy lo que me pasó. Y creo que va a depender muchod e la fortaleza que vos tengas. pero es un estigma que se va a tener toda al vida".

Perrone: "generalmente cuando llaman a escriben también tenemos un correo asociacionmadresdeldolor@gmail.com.ar Lo que quieren es que los escuchemos dolor, lágrimas. A partir de ahí le decimos lo que tienen que hacer. En un accidente vial: epdir, cámaras, estudiod e alcoholemia, muchas veces 'se pierden'. Se anoten bien los datos de los testiugos. Todo lo que existe en ese primer momento de tanto dolor, es lo ma´s importante. Por eso después de escuchar, se aconseja qué hacer. Ir de inmediato a la fiscalía. Activos desde el primer momento".