Cuánto debería pagar el Correo según el juez que decretó la quiebra

El ex juez Comercial Eduardo Favier Dubois, quien decretó la quiebra de Correo Argentino S.A. en 2001, opinó que para llegar a un acuerdo entre la empresa y el Estado argentino, la compañía controlada por Socma debería abonar unos $4.500 millones.

En la misma línea que la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, quien denunció el acuerdo para que Correo Argentino S.A. le pague al Estado unos $600 millones hasta 2033, Favier Dubois consideró que "la deuda debería tomarse bajo tasa activa".

El ex magistrado argumentó que la suma debería ser más cercana a los $4.500 ya que "normalmente los procesos tardan unos dos años entre que se inician y hay una sentencia: aprobar un acuerdo o quiebra. Ahora estamos a 16 años. Esto cambia todas las ecuaciones. En dos años es posible que los acreedores no pidan intereses. 16 años después, usted dice 'no, esta deuda la tengo que traer a hoy', y se le aplica la tasa activa".



En esa línea, resaltó que "si un acreedor entra en concurso preventivo, hasta que llegue a un acuerdo, los intereses están suspendidos. No se eliminan. Si se llega a un acuerdo con los acreedores después de mucho tiempo, le van a pedir intereses".

Entrevistado por María Laura Santillán en radio Nacional, Favier Dubois además destacó que el hecho de que "el correo tenga un juicio contra el Estado hace más inequitativo el acuerdo porque hacen un arreglo y siguen exigiendo por esa otra causa. La mejor solución sería un intercambio entre ambas disputas y reclamos. La solución acá tiene que ser integral".

Por otro lado, para el ex juez, "cada contrato que haga la empresa con alguien vinculado a la empresa (en este caso el Estado), debe pasar por un comité de revisar si el contrato se hace en condiciones de mercado, si se hizo en iguales condiciones de si se hubiera hecho con un tercero".

Por último, Favier Dubois reiteró que "el acuerdo es inequitativo. No tenemos que excluir que haya un crédito del Correo frente al Estado. No sería irrazonable que haya un acuerdo. Ver qué le debe el Estado al Correo y qué le debe el Correo al Estado, y ponerse de acuerdo en las tasas".

