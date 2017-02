Comunicación: dictarán cursos de liderazgo y programación neurolingüística

En diálogo exclusivo con la comunicadora social Soledad Jouliá comentó los detalles de los talleres que brindará en Posadas. “Pretendemos ayudar a todos los que son líderes y a los que buscan serlo. El objetivo es fortalecer sus herramientas. Se necesita de muchas habilidades para liderar”, indicó. Además, por cuarto año consecutivo habrá un curso de programación neurolingüística el cual “se trata de una metodología comunicacional que nos ayuda a mejorar la forma en que nos desenvolvemos ante al mundo tanto a nivel profesional como personal”, añadió.

A su vez, Jouliá aseguró que en Argentina no se práctica la oralidad. “Nos preparan para leer y escribir pero no nos enseñan a hablar. Los docentes no dan técnicas para que mejoremos. Con el tema de la tecnología empeoró todo; cada vez hablamos menos y cuando lo hacemos se habla mal, con muchos errores”, resaltó.

Luego, agregó que incluso en los medios de comunicación se observa este problema. “La oralidad la fuimos perdiendo. Antes todo se expresaba con la palabra. Cuando estamos frente al otro no sabemos cómo expresarnos y con este curso buscamos formarlos de manera integral para que eso no suceda”, insistió.

Los cursos duran siete meses y arranca el 9 de marzo, en un edificio ubicado en la calle Nicomedes Castro 120 en el barrio Villa Sarita. Para más información se puede visitar la página http://www.soljoulia.com.ar