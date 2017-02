Incluir Salud: vendedor ambulante de Jardín América y joven de San Javier recibieron asistencia 

Se trata de Juan Peretti, del barrio Capilla y Tatiana Reis, quien padece malformación congénita. El Partido Agrario y Social destacó el trabajo de la coordinadora del Programa Incluir Salud, del Ministerio de Salud Pública, Dalila Bühl,que cada vez que el equipo de trabajo del Bloque del PAyS, le acerca algún caso de discapacidad, se ocupa y posibilita la entrega de silla de ruedas.

Bühl coordina un programa que abarca a la población más vulnerable de Misiones que en su mayoría, cobra una pensión no contributiva. Incluir Salud tiene cerca de 80 mil misioneros dentro del programa.

“Sabemos que si requieren una atención es porque tienen necesidades. Y de los 80 mil misioneros que tenemos en el Programa Incluir Salud, el 80% cobra pensiones por invalidez; así que se trata de una población muy vulnerable", dijo Bühl.



Necesidades que exceden a la salud pública

“Las necesidades con las que nos encontramos son muchas", comentó la Coordinadora. En Jardín América con su equipo fueron a ver a Juan, y también otro caso que en lo personal la impactó mucho porque se trata de un hombre que vive solo, y come cuando un vecino le acerca comida. "Le pregunté si quería que le cambie la silla de ruedas, y me respondió que no; me pidió que alguien vaya a cortares las uñas”, recordó.

Agregó que, “es algo terrible pedirle a un familiar que te higienice; así que imaginate que lo tenga que hacer promotor de salud. Esa situación me tocó muy profundo en lo humano".

Contó que cuando le avisaron que se publicó en los medios el caso de Juan Peretti, de Jardín, "enseguida accionamos en el Ministerio. Y claro que necesitaba una silla de ruedas; pero no solo eso, porque no se puede vivir así como esté él. Desde Salud Pública le llevamos la silla de ruedas; pero ¿y la rampa? ¿y su falta de trabajo mientras no camina? ¿y su casa que se cae a pedazos? Esas son tareas de Desarrollo Social y del área social del Municipio de Jardín América”, expresó Bühl.

"Juntos se puede gestionar buscando una solución”

La funcionaria provincial agradeció al diputado Martín Sereno por su movilización permanente en este tipo de casos. “Te reconozco como un actor social que se ocupa de detectar y gestionar la solución para casos como éste que no es el primero, porque siempre nos acercás alguna situación, detectás a las familias que requiere atención y cuando pertenece a mi área me contás de que se trata. Y agradezco porque a veces no llegamos a todos los lugares con el personal que tenemos; pero cuando nos enteramos tratamos de resolver, de dar respuestas, vos desde tu lugar de legislador, y nosotros desde la Administración Pública provincial”, destacó.