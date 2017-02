Caso Warenycia: "hay diferencias en la interpretación de la ley", dice abogada de Michalec y presentó dos recursos de apelación

Belén Michalec está imputada bajo la caratula de "homicidio en accidente de tránsito y lesiones". El choque fatal se produjo en la mañana del domingo 22 de noviembre de 2017. Conducía el BMW que ocasionó la muerte de la artista plástica y catedrática Teresa Warenycia, cuyo auto atropelló en la parte trasera. Roxana Tamara Ramírez Moll, abogada de la joven, dijo en declaraciones a que se presentaron dos recursos ante la Cámara de Apelaciones que luego será tratado en el Superior Tribunal de Justicia. Explicó que uno de ellos fue por la apelación en queja que no les fue otorgado y el restante por el rechazo de un "incidente de nulidad" que también fue apelado a la Cámara y luego rechazado. Agregó que las presentaciones son en base a divergencias sobre cómo se interpreta la ley. La letrada consideró que no coincide con lo que está en ley ni con fallos anteriores. "Aunque en realidad se dio un supuesto muy particular de que antes no había ocurrido así antes, entonces sería también un nuevo criterio que habría que asentar", indicó.

Ramírez Moll sostuvo que el hecho que lo fundamentó es que el equipo jurídico que representa a la joven consideró que el pedido de la

querella de una nueva indagatoria de Michalec a los fines de inculparla de un hecho nuevo y más gravoso que el anterior no corresponde. "Ellos intentan que se la indague pero con fines que el homicidio con negligencia se transforme en un homicidio doloso. Hay un escrito en que lo aclaran así. Pero lo piden no en base a pruebas nuevas que hayan llegado al proceso o logrado obtener, sino en base a lo que ya hay pero ellos lo interpretan en forma diferente a como lo había interpretado en su momento, en el inicio de la causa, el Juez", manifestó.

En este sentido, la abogada señaló que el magistrado no dice que el escrito no es pertinente "sino que lo resuelve y dice ´hagamos una nueva indagatoria´, ahí es donde nosotros recurrimos porque no debe ser así. Está prohibido. Por eso decimos que eso requiere una interpretación del Superior" Tribunal de Justicia, insistió.

El caso

El juez César Yaya, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2, de Posadas, imputó a Michalec en la causa, y en la mañana del martes 1ro de diciembre de 2015 fue liberada tras pagar 50 mil pesos de caución; además, se le impuso una serie de condiciones hasta mientras se lleve a cabo el proceso judicial.

Michalec también debió fijar un domicilio estable en donde la pueden encontrar; no puede salir de la provincia sin pedir autorización y cada semana tiene que asistir al juzgado.