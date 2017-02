Aclaran que las paritarias provinciales docentes aun siguen abiertas y destacan aumentos aplicados a sueldos de febrero

Desde el gremio docente mayoritario de la provincia observaron que algunos sectores intentan instalar el dato falso que Udpm firmó un acuerdo inferior al 18 por ciento rechazado en Buenos Aires. En tal sentido, señalaron que se trata de un error puesto que Udpm no firmó acuerdo anual, solamente solicitó un porcentaje de aumento a febrero "único en el país", como adelanto ante la difícil situación económica. Entre otras cuestiones urgentes a resolver antes del inicio del ciclo lectivo. Las negociaciones continúan en marzo, a la espera de respuestas a nivel nacional ante la apartura de paritarias.

Además, desde el sindicato aclararon que las declaraciones de representantes de otros gremios docentes que participaron de la mesa de diálogo, "donde les pareció correcto el aumento salarial a febrero" planteado por la Udpm, apenas iniciada la reunión con las autoridades educativas y antes del diálogo sobre incrementos ya habian dejado en claro que al ser entidades gremiales de alcance nacional no firmarían ningún acuerdo provincial porque no estaban autorizados a cerrar acuerdos por sus representantes nacionales, si no se habilitaran la paritarias nacionales, sin siquiera conocer lo planteado en la provincia. En tanto, Udpm sí lo pudo hacer porque tiene autonomía para hacerlo dado su carácter de gremio provincial.

Desde el gremio, instaron a los docentes afiliados y no afiliados a leer el acta completa, "punto por punto" para no caer en engaños. Además, consideraron que "seguramente" habrá nuevos acuerdos y aumentos.

El acuerdo fue firmado por Udpm, quien presentó el mandato del plenario de presidentes departamentales; mientras los demás gremios solicitaron un cuarto intermedio hasta el 9 de marzo, para consultar a sus bases.

Los puntos comprenden:

-Aumento del salario básico del cargo maestro de grado jornada simple (o su equivalente en horas cátedras), modificando los puntos índices del escalafón docente, elevándolo de $ 3.370,77 a $ 4.000,77 desde el 1ro de febrero de 2017.

-Modificación del adicional (remunerativo y bonificable) Dcto 837/15 de 1 a 6 años de antigüedad elevar al 18%; de 7 a 11 años de antigüedad modificar a 13%, y de 12 años de antigüedad en adelante modificar a 8%, desde el 1ro de febrero de 2017.

-Compromiso de adelantar con recursos provinciales, a mediados de cada mes, el fondo nacional de incentivo docente y el artículo 9 asignación complementaria docente.

-Se decide pasar a un cuarto intermedio hasta el 9 de marzo.

-Mantener la Mesa de Dialogo y Comunicación, abierta para continuar monitoreando las variables económicas que inciden directamente en el salario de los trabajadores docentes.

Además se acuerdan otros aspectos a saber:

-Establecer un cronograma definitivo y progresivo de pago total suplementarias 2017 de los meses de Diciembre 2016 y Enero 2017 para el 22 de febrero de 2017,

-Del pago total del proporcional vacaciones para el personal suplente con fecha a informar entre el 7 y el 11 de marzo de 2017.

-El pago total de comedores escolares antes del 20 de febrero de 2017

-Actualización del régimen de asignaciones familiares modificando las escalas y los montos percibidos por cada concepto, para lo cual se convocará a una mesa de trabajo entre el 9 y el 14 de marzo de 2017.

-Establecer, por medio de instrumento legal del C.G.E., la continuidad de los docentes que se encontraren en vacantes de Cambio de Tareas, siempre y cuando persista la patología que lo originó, y así también la presentación en escuelas donde estuvieren prestando servicio los conyugues de miembros de Fuerzas de Seguridad, desburocratizando de esta manera los trámites que deberán efectuar tanto los docentes titulares y dando continuidad a sus respectivos suplentes.

También en el acta se deja expresa constancia del reclamo del sindicato sobre los siguientes puntos:

a) actualizar la movilidad al sector de los jubilados docentes y trabajar en comisión previsional en el fondo solidario de garantía de sustentabilidad previsional docente

b) ratificar que los trabajadores que perciban por arriba de $42.000 deben quedar excluidos del impuesto a las ganancias.

c) Continuar con los “PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS”, y la continuidad del Plan Nacional de Formación Permanente ( PNFD)

d) Disponer Carrera Docente para Instructores de Centros de Formación Profesional, y formación gratuita (y en servicio), a los trabajadores “RTE”, considerando la estabilidad en la formación.

e) Titularizar a docentes vacantes 2012-2013-2014 hasta marzo 2015. Es fundamental “cuidar el empleo seguro” de los Trabajadores, y el estado asume la inversión económica que demanda ese compromiso a futuro, para lo cual se convocará a una mesa de trabajo entre el 9 y el 14 de marzo de 2017.

f) Reubicar horas y cargos “en disponibilidad”, en vacantes a crearse (solo a ese efecto) para no afectar a docentes interinos con derechos adquiridos

g) Asumir en forma conjunta, el trabajo para la definición pedagógica de la currícula para la educación obligatoria (ley 26206) en todos los niveles y modalidades.

h) Eliminar el cese a término en institutos de formación docente.

i) Continuar con el funcionamiento de la comisión de alcance de títulos.

j) Designar personal de servicio (y cocineras), en las instituciones que los requieran. Activar el servicio de designación de suplentes que dicta la ley provincial sancionada al efecto.

Se ratifica la posición de la defensa de las paritarias nacionales, solicitar el incremento del incentivo docente como del fondo compensador y del cumplimiento del punto 4 del acta paritaria nacional docente del 25 de febrero de 2016.