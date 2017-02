Lanzan un test online para detectar señales de un noviazgo violento

La iniciativa del Gobierno porteño, destinada principalmente a adolescentes, apunta a que los jóvenes sean capaces de detectar indicios -muchas veces inadvertidos- en las situaciones cotidianas de la pareja, en que pudieran estar manifestando que se está ante una relación violenta. De esa manera, apuntan a la concientización y prevención para evitar que determinadas situaciones, como las que planea en un cuestionario de 10 ítems, puedan derivar en abusos, golpes y femicidios.

El Gobierno porteño, a través de la Dirección General de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, lanzó la plataforma digital El amor me hace bien, un test diseñado para alertar sobre las señales menos visibles de un noviazgo violento.



El test se puede realizar desde cualquier teléfono celular, tablet o PC con conexión a internet y no requiere el ingreso de ninguna clase de dato personal, de manera que su realización es totalmente anónima.



Según datos relevados por el gobierno porteño, una de cada diez consultas por violencia de género es por noviazgos violentos y las principales víctimas suelen ser mujeres de entre 14 y 21 años. Además del maltrato psicológico y físico, los noviazgos violentos elevan en las adolescentes el riesgo de embarazo no deseado, de suicidio y de uso de sustancias ilegales. Por su parte, la mitad de las mujeres adultas que conviven con parejas violentas afirmaron que este tipo de situaciones tuvieron su origen durante el noviazgo.



La persona que conteste la evaluación puede utilizar las preguntas como guía no sólo a nivel individual, sino también para prestar atención a las relaciones de pareja que la rodean. En caso de identificar algunas de estas señales, la Ciudad cuenta con la línea gratuita 0800-666-8537, disponible las 24 horas los 365 días del año para consultar y recibir orientación, contención y asesoramiento. (Tiempo Judicial)