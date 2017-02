Brasil: dos argentinos presos tras una pelea en una posada

Fueron detenidos en San Salvador de Bahía acusados de cometer daños en el albergue donde se alojaban junto a otros trece argentinos. Quince artistas callejeros argentinos fueron detenidos tras protagonizar una pelea en una posada en la ciudad de Salvador, en el nordestino Estado brasileño de Bahía, dos de los cuales quedaron presos y para recuperar su libertad deberán pagar una fianza de 14.000 dólares cada uno, en el marco de una causa por racismo y lesiones, informaron autoridades policiales y consulares.



El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la posada Anna Bella, en el barrio Pelourinho, donde se desató una serie de incidentes que causó destrozos en el establecimiento y por la que fueron apresados los ciudadanos argentinos.

Según informó un vocero de la Policía Civil (Investigaciones) y de la Secretaría de Seguridad del estado de Bahía consultados por Télam, los argentinos fueron detenidos por los delitos de "lesiones, daños e injuria racial".

Los hombres que integran un colectivo de artistas callejeros, artesanos y circenses fueron acusados por el gerente de la posada, pero horas después 13 de ellos fueron liberados después de firmar un compromiso con la Policía brasileña.

El cónsul de Argentina en esa ciudad del nordeste de Brasil, Mariano Vergara, informó a Télam que la jueza Marivalda Moutinho fijó una fianza para liberar a los dos argentinos que quedaron detenidos en Salvador de Bahía.

Pese a los pedidos del abogado defensor oficial, la magistrada fijó para ello una fianza de 50 salarios mínimos para cada uno, es decir, la suma del equivalente a unos 14.000 dólares.

En principio fueron alojados en la comisaría del turista y luego trasladados a un centro de distribución de presos donde continuaban alojados esta tarde.

“Lo bueno es que la jueza determinó que no hay mérito para que sigan presos pero ordenó la libertad bajo fianza”, explicó Vergara a esta agencia.

"Evidentemente ellos no tienen capacidad para pagar la fianza. Nosotros trabajamos con el defensor oficial en acompañar las audiencias, en intervenir para que ambos puedan responder en libertad, no queremos que vayan a una cárcel común ya que no tienen antecedentes", añadió.

En razón de ello, el abogado de los dos artistas callejeros, un bonaerense y otro porteño, preparaba un pedido de hábeas corpus para una Cámara de Apelaciones que pueda revertir el pedido de fianza hecho por la jueza de primera instancia.

“Ellos no eran veraneantes o turistas, sino que son artesanos y artistas callejeros que recorren Brasil y el mundo”, contó el cónsul.

Sobre el episodio por el que fueron apresados existen dos versiones que manejan los investigadores policiales del vecino país.

Los empleados de las posada dijeron que los argentinos los golpearon y destruyeron el lugar luego de que les pidiera reiteradamente que dejaran de hacer ruido, mientras que los turistas sostienen que el dueño del modesto hotel intentó abusar sexualmente de una mujer que estaba en el grupo.

La Policía fue alertada y como dos efectivos no pudieron controlar la situación se acercaron seis más, por lo que de esa manera redujeron a los que participaron de la pelea, incluidos los empleados de la posada.

El barrio de Pelourinho se levanta sobre el antiguo mercado de esclavos de Salvador y es uno de los lugares más visitados por los turistas en momentos en que la ciudad comienza a festejar la próxima llegada del Carnaval, con fiestas callejeras a toda hora.

Además de ser uno de los cascos históricos más importantes de Brasil, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) lo declaró patrimonio de la humanidad. (Fotos: correio24horas.com.br/)