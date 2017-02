"Las correcciones nacen de un corazón que ama a Dios"

Así lo expresó el sacerdote Carlos Viera, en su homilía dominical realizada en la parroquia Santa Teresita de Leandro N. Alem. “Hay que corregir por amor, no por el sólo hecho de señalar los errores. Cuando no corregimos al prójimo el demonio empieza a usarnos y allí aparece la murmuración, algo de lo que ya se hablaba en el Antiguo Testamento”, indicó.

Además se refirió a la importancia de perdonar al otro. “La venganza es mala consejera. Hay que abrir el corazón a los demás y no cargar con sus pecados. Eso es liberador”, añadió. Asimismo, afirmó que la clave para estar bien con Dios está en amar y dejarse amar por el otro.

Respecto al pecado, aseguró que todos pecan, incluso los santos. “El que no se atreve a pecar nunca va a llegar a ser santo, porque seguirá el camino del soberbio. No hay santo sin pecado ni pecado sin salvación”, resaltó.

Por último, aseveró que “Cristo no quiere devotos. Él desea que estemos confiados en su amor y nos entreguemos. Nuestra fe no es una devoción, es encuentro personal con Jesús. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y reconocer lo que somos y no justificarnos frente a él”.