Leverberg: “La Udpm firmó un anticipo de incremento de salario y en marzo vamos seguir por más”

“El 25 estaríamos recibiendo este incremento que es insisto, es solamente de arranque y de anticipo que generó un 13 por ciento real y legítimo de bolsillo que crea un volumen importante. Hubo varios sectores que menospreciaron este avance, pero cuando el docente vio oficializado su incremento en la página del CGE, hemos recibido apoyos y felicitaciones por la medida tomada al firmar este primer acuerdo”, expresó en una entrevista la secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), Stella Maris Leverberg.

“Ahora estamos haciendo la militancia de cara a los docentes, llevando las documentaciones que prueban cada una de las acciones que lleva adelante nuestro sindicato de representación provincial”, contó.



Además detalló que “luego de firmado el Acta-Acuerdo, que fue el primer paso, un anticipo de la discusión en la Mesa de Diálogo, fuimos preparados con el trabajo del equipo técnico del sindicato y con el aval de los delegados departamentales, que en Plenario definió que la UDPM avanzara en este acuerdo”.



Asimismo, la sindicalista dejó en claro que “queremos dejar firme que este es un primer acuerdo de incremento de salario y que en marzo continuamos con mejores propuestas”.





“Recordemos que estos aumentos se dan con recursos propios de la provincia, ya que en Nación no está nada cerrado”, agregó.





“El 13 por ciento es para arrancar”



“Eso quedó escrito en el mismo Acta y en la homologación, hasta la fecha de la próxima reunión; todo figura escrito y firmado. Por eso duele porque los comentarios son sólo para generar conflictos, esto no sólo habla de un anticipo salarial, sino que abordamos varios temas importantes. Nos duele que otros sectores de la educación usen esto porque tal vez no anticiparon sus propuestas y nosotros que no paramos, estuvimos trabajando para presentar el anticipo del incremento para febrero”, manifestó la titular de la Udpm.



Recalcó que “el 9 de marzo vamos a asistir a una nueva reunión de Mesa, para seguir discutiendo el salario en blanco y la Udpm va a presentar el proyecto completo de titularización docente donde vamos a ampliar el pedido a 2015 donde hay muchos colegas que pueden perder sus empleos”.



Por otra parte afirmó que “estamos defendiendo el blanqueo progresivo del salario en blanco; si Nación va a desentenderse del artículo 9 y después del Incentivo, evidentemente vamos a trabajar con la provincia para iniciar ese proceso de blanqueo, porque nuestra preocupación siempre es el tema de los jubilados. Cada vez que conseguimos algo, siempre se ha avanzado en el blanqueo”.