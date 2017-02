Puente: denuncian que taxistas posadeños cobran una tarifa mínima de $150 hasta el centro

Según relatos de seguidores de , son los que estás apostados después de la Aduana del lado argentino. Los costos, solo para ir a algunas de las calles céntricas de Posadas, oscilan entre los 150 y 200 pesos; una cifra más que exorbitante, teniendo en cuenta el corto trayecto que tiene que circular el vehículo.

“Quiero comunicarles que en el puente internacional, tanto en la estación de trenes como en el paso por el puente, los taxis posadeños cobran una tarifa mínima de $150. Hoy tomé uno desde Cabred y Rademacher hasta la Aduana del puente y me costó $64; pero de regreso, tomando desde el puente del lado argentino me costó $150. Fue exactamente el mismo recorrido. Y no te notifican antes de hacerlo, sino al término del viaje. Me parece una estafa de la peor calaña, ¿esto es legal? ¿dónde se puede denunciar?”, se preguntó uno de los usuarios.



Otro manifestó que “los taxis del puente están cobrando 200 pesos hasta el centro, y les consulte cuanto saldría hasta mi domicilio, que es cerca del centro (por avenida Corrientes y Tambor de Tacuari), me dijeron que hasta allá era 300 pesos. Es una barbaridad”, relató.



El precio actual de la bajada de bandera es 18 pesos y la ficha de 1,50 a 1,80 pesos. Un viaje hasta el centro de la ciudad de Posadas debería costar entre 50 y 80 pesos.