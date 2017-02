Rugby Femenino: Las Pumas tienen rivales para Las Vegas

A un par de días de los festejos y clasificación para la etapa del HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 en Las Vegas, ya fue confirmado el fixture y la zona de Las Pumas no será nada sencilla. Pocos días de preparación para definir el plantel y un torneo que seguramente marcará a varias chicas, entre ellas a las eldoradenses Noelia Billerbeck y María Paula Pedrozo.

Argentina logró el domingo, luego de vencer a Paraguay y que Brasil derrotara a Colombia en Semifinales, la clasificación a disputar en Circuito Mundial en la etapa de Las Vegas, Estados Unidos.

La zona de las argentinas no será para nada sencilla, ya que por ejemplo, deberán enfrentar a Canadá, último campeón en Sidney, Australia.

El debut será el viernes 3 de marzo, a las 14:23 de nuestro país (9:23 en USA), ante Francia. Luego, 16:46, jugarán ante Canadá y cerrarán la jornada a las 19:53 ante Rusia, rival que ya enfrentaron en Irlanda en 2016.

El certamen, que se disputará en el Sam Boyd Stadium, finalizará el sábado 4, cuando se realicen los cruces entre las zonas.

Brasil, el otro representante de Sudamérica, tampoco tendrá una zona sencilla, ya que deberá cruzarse con Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia.

EL PLANTEL

Con respecto a las 12 que irán, se presume que no habrá demasiadas variantes, ya que con el poco tiempo de entrenamientos que habrá, sumado a los buenos resultados que se consiguieron, la base sería la misma.

El único cambio obligado, entonces, podría ser la salida de Mayra Aguilar, la jugadora de La Querencia, que sufrió una lesión en su rodilla el sábado y no disputó los últimos cuatro partidos ante Colombia, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En su lugar podría llegar a entrar algunas de las chicas becadas y que no estuvieron en Carlos Paz, como lo son Rita Cazorla, Carolina Soto o Agostina Campos Ruiz, aunque tampoco se podría descartar la convocatoria para Carla Farroni, Ariana Pérez o Luciana Travesi, quienes estuvieron en la última Concentración.

FIXTURE HSBC WORLD RUGBY WOMEN’S SEVENS SERIES 2016-17 – LAS VEGAS

Viernes 3 de marzo:

ESTADOS UNIDOS 7S vs IRELAND 7S

Horario de comienzo local 8:17Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 13:17, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 2

FIJI 7S vs ESPAÑA 7S

Horario de comienzo local 8:39Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 13:39, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 3

CANADÁ 7S vs RUSSIA 7S

Horario de comienzo local 9:01Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 14:01, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 4

FRANCIA 7S vs ARGENTINA 7S

Horario de comienzo local 9:23Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 14:23, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 5

NUEVA ZELANDA 7S vs BRASIL 7S

Horario de comienzo local 9:45Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 14:45, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 6

AUSTRALIA 7S vs ENGLAND 7S

Horario de comienzo local 10:07Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 15:07, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 7

ESTADOS UNIDOS 7S vs ESPAÑA 7S

Horario de comienzo local 11:02Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 16:02, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 8

FIJI 7S vs IRELAND 7S

Horario de comienzo local 11:24Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 16:24, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 9

CANADÁ 7S vs ARGENTINA 7S

Horario de comienzo local 11:46Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 16:46, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 10

FRANCIA 7S vs RUSSIA 7S

Horario de comienzo local 12:08Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 17:08, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 11

NUEVA ZELANDA 7S vs ENGLAND 7S

Horario de comienzo local 12:30Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 17:30, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 12

AUSTRALIA 7S vs BRASIL 7S

Horario de comienzo local 12:52Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 17:52, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 13

ESTADOS UNIDOS 7S vs FIJI 7S

Horario de comienzo local 13:47Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 18:47, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 14

IRELAND 7S vs ESPAÑA 7S

Horario de comienzo local 14:09Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 19:09, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 15

CANADÁ 7S vs FRANCIA 7S

Horario de comienzo local 14:31Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 19:31, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 16

RUSSIA 7S vs ARGENTINA 7S

Horario de comienzo local 14:53Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 19:53, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 17

NUEVA ZELANDA 7S vs AUSTRALIA 7S

Horario de comienzo local 15:15Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Tu horario – 20:15, vie. 03 mar. 2017

HSBC World Rugby Women’s Sevens Series 2016-17 – Las Vegas, Grupo, Match 18

BRASIL 7S vs ENGLAND 7S

Horario de comienzo local 15:37Sam Boyd Stadium, Las Vegas

Fuente: Lucas Currá, Hand Off.