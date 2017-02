Fútbol: lo que costará ver el fútbol torneo argentino por TV

En medio de una gran expectativa por la apertura de los sobres con la ofertas de ESPN, Fox-Turner y Mediapro, se conoció un estimativo de lo que deberían pagar los televidentes una vez que ya no exista más el Fútbol Para Todos.

Carolina Cristinziano, integrante de la Comisión Regularizadora que lidera la AFA, adelantó que los televidentes podrían pagar una cifra mensual cercana a los 15, 20 dólares (alrededor de 300 pesos) para ver los partidos.

“El fútbol gratis se terminó. No me parece ilógico pensar en un valor de entre 15 y 20 dólares para ver el fútbol. No sé bien cuál va a ser el número, hay muchos estudios que se estuvieron haciendo y otros que hemos visto. Dependerá de cada compañía ya que algunas tienen su producción propia y otras no. Eso se definirá una vez que se elija la oferta ganadora”, dijo en dialogo con radio La Red.

Uno de los dirigentes que participa de la reunión que se realiza en la sede de la AFA para proceder a la apertura de las ofertas para televisar el fútbol argentino señaló que “hacia la noche seguramente se conocerán algunos detalles” de la licitación, y reiteró que la decisión al respecto la tomarán los clubes en la asamblea del viernes próximo.