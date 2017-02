Caso Warenycia: a más de un año del accidente, Belén Michalec se refugia en su familia y su defensa interpone recursos 

A más de un año del trágico accidente en el que perdió la vida la conocida artista María Teresa Warenycia, de 62 años, la única imputada por el hecho, Belén Michalec se refugia en su familia y aguarda la resolución del caso. Así lo manifestó la abogada Roxana Tamara Ramírez, a . 9. Indicó, además, que la joven estuvo acompañada en todo momento por su familia pero no ha retomado su vida normal.

La letrada indicó que Michalec recibió tratamiento psicológico y que continúan vigentes “casi todas las restricciones menos la de salir fuera de la provincia, porque en su momento fue circunscripta a la provincia, ahora se extiende a la Argentina”. Asimismo observó que la calificación de la causa “sigue siendo la misma, homicidio por negligencia en accidente de tránsito”.

Aunque, según indicó Ramírez, “presentamos dos recursos de casación ante la Cámara de apelaciones para que sean elevados al Superior Tribunal de Justicia. Uno es por la apelación en queja que no nos fue otorgado y el otro es un recurso por el rechazo de un incidente de nulidad, que también fue rechazado. Ambos tienen un recurso de casación con tratamientos diferentes”.

La letrada sostuvo que “las casaciones son en base a divergencias sobre cómo interpretar la ley. La Cámara hizo una interpretación que para nosotros no coincide ni con lo que está en la ley ni con fallos anteriores”.

“Aunque en este caso se dio un suceso muy particular, ya que no había ocurrido un hecho de estas características anteriormente. Sería un nuevo criterio que habría que sentar para que quede asentado cual es el criterio a seguir en estos casos”, subrayó Ramírez.

En cuanto al pedido realizado por la querella, de una nueva indagatoria a la imputada, la patrocinante de la joven manifestó que “consideramos que este pedido es a los fines de inculparl a Michalec de un hecho nuevo y un hecho más gravoso que el anterior, porque ellos intentan que se la indague con fines de que el homicidio por negligencia se transforme en homicidio doloso. Hay un escrito en el que lo aclaran así”.

“Pero piden todo esto, no en base a pruebas nuevas que ellos entregaron, sino en base a lo que ya hay pero que ellos interpretan de forma diferente a como lo habían interpretado en su momento, el juez. Pasa que el juez no dice que ese escrito no es pertinente, sino que resuelve hacer una nueva indagatoria, ahí es donde nosotros recurrimos porque eso no debe ser así”, destacó la abogada.

El caso

El domingo 22 de noviembre del 2015 la conocida artista María Teresa Warenycia, de 62 años, falleció en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre el Acceso Sur a la capital provincial, más precisamente en la rotonda del puente El Zaimán.

Ése día Warenycia circulaba al mando de un Fiat Adventure que fue embestido por un BMW sin dominio que transitaba con cinco personas a bordo: un hombre de 45 años identificado como Oscar R., dos chicas de 19 años, otra de 20 y una menor de 17.

Warenycia falleció en el acto, mientras que todos los ocupantes del otro auto resultaron heridos de consideración y debieron ser hospitalizados en el Ramón Madariaga de Posadas.

Horas después del trágico accidente en el que falleció la reconocida artista, se supo que la persona que conducía el BMW que colisionó contra el automóvil de Warenycia era Belén Michalec quien se presentó ante la Justicia aunque se negó a declarar y quedó en libertad luego de pagar una caución.