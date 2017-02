Boxeo: exigente prueba para Pedrozo en Salta

Este jueves desde las 22, por la categoría welter, el misionero Juan Carlos Pedrozo se medirá con el brasileño Gois Da Silva en la provincia de Salta. El púgil de la tierra colorada ostenta once peleadas ganadas, 9 por KO, de un total de 19.

Pedrozo es un viejo conocido de los salteños, porque fue el púgil que en septiembre noqueó a Luis “Potro” Abregú, en la que sería la última pelea del Potro, quien tras la derrota anunció su retiro.

El extranjero, oriundo de San Pablo, es casi un desconocido para los argentinos, pero quienes lo conocen aseguran que es una de las promesas del boxeo del vecino país. Sus números lo demuestran: tiene siete peleas disputadas en el profesionalismo y todas ganadas y siempre por KO, pese a tener solo 24 años.

“Es un noqueador nato, con un récord increíble, pero entrenamos duro para poder ganarle”, dijo el técnico de Pedrozo, Antonio “Gringo” Medina.

El misionero tendrá una dura tarea, como la tuvo cinco meses atrás en ese mismo escenario, cuando le tocó enfrentar al Potro Abregú, quien intentaba retomar su carrera boxística luego de un paréntesis.

“Es increíble haberle ganado a Abregú, por todo lo que significa él dentro de nuestro deporte. Fue la pelea más importante que tuve hasta el momento y por eso no dudé en volver a Salta cuando me propusieron venir. Quiero que los salteños me vean y me acompañen en el Vitale”, expresó Pedrozo, quien esa noche tuvo que irse por la puerta de atrás, ya que el entorno de Abregú protagonizó un bochornoso espectáculo cuando quisieron agredirlo luego de finalizada la pelea.

Sin dudas que el triunfo ante el tucumano radicado en Salta significó un gran salto en la carrera de Pedrozo, que además le permitió acomodarse y mejorar su récord profesional (once peleadas ganadas, 9 por KO, de un total de 19).

De hecho se tuvo que mudar a Corrientes para comenzar a entrenar con Medina, quien lo dirige desde entonces.

Sin embargo su historia se remonta a 2011, cuando se inició en el boxeo y tras siete victorias por KO pasó al profesionalismo solo 12 meses después.

“Mi próximo paso es la pelea con Da Silva, quien por lo que vi en los videos va al frente, así que vamos a ver. Obviamente que un boxeador prefiere que su rival lo espere en una esquina, pero si viene a noquearme, voy a esquivarlo y a pegarle yo”, dijo a El Tribuno.

El paulista, por su parte, mencionó que si bien tiene varios combates ganados por KO, solo piensa en ganar.

“No vengo a noquear a Pedrozo, vengo a hacer mi trabajo que es llevarme la victoria. Después veremos cómo se da”, aseguró. Al ser consultado por qué eligió venir a la Argentina a realizar su octavo combate, dijo: “Soy fanático de Marcos ‘Chino’ Maidana y me gusta mucho el boxeo de este país”, cerró Da Silva.

