Astrónomo aconseja tomar recaudos para ver el eclipse solar del domingo

Luis Martorelli, del Observatorio Astronómico de La Plata, realizó algunas recomendaciones acerca de los riesgos al mirar un eclipse de sol. Advierte que usar una placa radiográfica no es suficiente protección y puede dañar a los ojos. Este fenómeno será completo en la Patagonia, en un franja que va desde Esquel hasta Camarones, y en la ciudad de Bahía Blanca tendrá una cobertura del 80%, en Buenos Aires 65%, mientras que Misiones se podrá observar en un 35% de su totalidad.

El Director del Laboratorio de Óptica y Ensayos de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata -que realiza los ajustes para la puesta en funcionamiento del Observatorio del Parque del Conocimiento-, brindó algunas recomendaciones para la observación del eclipse solar del próximo domingo que podrá ser visto desde estas latitudes.



“El anular es uno de los tres tipos de eclipses de sol perfectamente definidos y más lindos de observar, y se produce cuando la luna pasa por adelante del sol pero no lo cubre completamente, dejando alrededor un cono de luz”.



Al respecto, Martorelli aconsejó: “Es muy importante usar una buena protección para los ojos si se quiere mirar el eclipse. Es un fenómeno que llama la atención en todos lados pero difícil de ver con un telescopio chico, se aconseja no poner el ojo en el tubo sin ningún instrumento de protección, como puede ser proyectando la imagen sobre una pantalla. Con la difusión masiva anunciando este fenómeno, todos van a querer observarlo, pero es muy dañino su efecto, por eso se insiste en no usar largavista , placa radiográfica o elementos similares, ya que la radiación es nociva. La manera para que no produzca ningún daño a la vista es utilizando máscara de soldador debido al DIN número 12 que tienen”.



Finalmente comentó que los eclipses de sol no son un fenómeno tan común, ya que sucede tan solo uno por año en el mundo, y dependiendo del lugar del planeta donde se esté, se tiene la oportunidad de verlo.